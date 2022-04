Mumbai Diaries stagione 2 finalmente confermata da Amazon Prime Video India

Come parte del loro evento #SeeWhereItTakesYou, Amazon Prime Video India ha finalmente confermato che Mumbai Diaries tornerà per la stagione 2 in tutto il mondo.

Amazon Prime Video India ha appena fatto uno dei più grandi annunci nella storia dello streaming; rivelando la loro prossima formazione di oltre 40 film e serie originali!

Mentre ogni fan della fantastica televisione non vede l’ora di ricevere alcuni nuovi contenuti, è la serie di ritorno che sta davvero entusiasmando i fan.

Per fortuna, il recente annuncio ha finalmente confermato che la stagione 2 dell’eccellente serie Mumbai Diaries sarà prodotta su Amazon Prime Video India.

I diari di Mumbai stagione 2 finalmente confermato da Amazon Prime Video

Il 28 aprile, nell’ambito della campagna See Where It Takes You di Amazon Prime Video, è stato ufficialmente confermato che la stagione 2 di Mumbai Diaries è in produzione.

La piattaforma di streaming ha condiviso la notizia accanto alla didascalia: “Il team dedicato di medici è tornato, ma attende una nuova sfida. Fai attenzione al prossimo capitolo di Mumbai Diaries”.

Mentre tutti i fan della prima serie di Mumbai Diaries saranno felici di conoscere la conferma ufficiale, le voci di rinnovo erano effettivamente circolate online sin dalla prima trasmissione il 9 settembre 2021.

Secondo i primi rapporti online, la stagione 2 di Mumbai Diaries aveva già il via libera da Amazon Prime Video prima ancora che la serie facesse il suo debutto. Per News 18, il creatore Nikhil Advani ha affermato che “Il team di sceneggiatori sta già lavorando [on the second season] e abbiamo anche un copione in atto” entro il 10 settembre 2021.

La voce è stata quindi condivisa dalla famosa e rispettabile pagina di notizie in streaming LetsOTT Global, indicando che la seconda stagione era stata pianificata prima della premiere di Mumbai Diaries 26/11.

Come confermato nel recente annuncio di rinnovo, la stagione 2 vedrà anche il ritorno di Konkana Sen Sharma, Mohit Raina, Natasha Bhardwaj, Satyajit Dubey, Mrunmayee Deshpande e Prakash Belawadi.

Potenziali argomenti da trattare per Mumbai Diaries S2

Il problema con la previsione della crisi su cui si baserà la stagione 2 è che non conosciamo il lasso di tempo, cioè se sono pianificate più stagioni con gli stessi personaggi, quanto tempo salteremo tra una stagione e l’altra?

Sebbene Advani non abbia menzionato la potenziale narrativa della seconda stagione di Mumbai Diaries nella sua intervista di settembre, ha notato che “la seconda stagione riguarderà un disastro più grande accaduto alla città che ha colpito tutti i cittadini”.

“Ogni stagione affronterà una particolare situazione di disastro in cui la città sta vacillando. Gli otto episodi si svolgeranno nell’arco di 24 ore con i personaggi che abbiamo introdotto nella prima stagione per affrontare la prossima crisi”. – Nikkhil Advani, tramite News 18.

La seconda stagione potrebbe concentrarsi sugli attentati del 2011 che hanno ucciso 26 persone e ferito 130 dopo che tre ordigni esplosivi sono stati fatti esplodere al Teatro dell’Opera, Zaveri Bazaar e Dadar.

Tuttavia, un’altra probabile narrativa per la stagione 2 di Mumbai Diaries è la pandemia di coronavirus e la risposta dei professionisti medici negli ospedali lì.

Non solo questa è stata la più grande crisi che la città ha vissuto dagli attacchi del 2008, ma sarebbe conforme alla dichiarazione di Advani che la stagione 2 riguarderebbe un evento che “ha colpito tutti i cittadini”.

Mentre la pandemia sarà quasi sicuramente presente in Mumbai Diaries ad un certo punto (a condizione che la serie ritorni per più stagioni), le storie future potrebbero anche concentrarsi sull’incendio al Mumbai Hospital o sulla frana fatale nella regione, entrambi avvenuti nel 2021.

È stata condivisa una data di uscita per la stagione 2 di Mumbai Diaries?

Al momento in cui scrivo, né il team di produzione né Amazon Prime Video hanno rivelato una data di uscita mirata per la stagione 2 di Mumbai Diaries.

Le riprese della serie si sono svolte nel 2019, ma sono disponibili pochissime informazioni su quando è iniziata la produzione, il che rende difficile prevedere una potenziale finestra di lancio per la stagione 2.

Tuttavia, la dichiarazione di Advani secondo cui una sceneggiatura era già in lavorazione a settembre fa sperare ai fan che la stagione 2 di Mumbai Diaries possa arrivare prima del previsto, potenzialmente intorno all’autunno 2022.

Una risposta decisamente mista; fan contro critici

Mumbai Diaries 26/11 ha ricevuto una risposta alquanto contrastante da parte di fan e critici online. Da un lato, la serie è stata definita “interessante e di grande impatto” da Bollywood Bubble e “una serie urgente e rapida che sembra autentica” da The Indian Express.

Tuttavia, altre risposte sono state molto più critiche nei confronti della narrazione della serie e dello sviluppo del personaggio, con Mid-Day che spiega come lo spettacolo “sembra falso” ed è “intellettualmente privo”.

“Ciò che fa più male come spettatore è uno spettacolo che è tecnicamente così valido – scenografia, fotografia, azione, con dimensioni/budget a sostegno – che sembra devastantemente reale. Eppure, dal punto di vista della sceneggiatura/storia, così intellettualmente privo, che sembra dannatamente inautentico/falso!” – Mayank Shekhar, tramite Mid Day.

Nel complesso, la serie ha ottenuto un punteggio rispettabile di 9/10 su IMDB ma un leggermente deludente 3,8/5 su The Times of India: punteggi che devono essere mantenuti/migliorati se la serie vuole diventare un punto fermo del servizio di streaming di Amazon in il futuro.

