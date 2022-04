Mirzapur stagione 3 confermata da Amazon Prime sotto la didascalia “We Are Screaming”.

Per la gioia di tutti i fan di Mirzapur, la stagione 3 della serie thriller d’azione di successo è stata finalmente confermata ufficialmente da Amazon Prime Video.

The Family Man, Mumbai Diaries e Breathe: Into the Shadows hanno tutti preso i titoli dei giornali come parte del recente evento di rivelazione #SeeWhereItTakesYou di Amazon Prime Video.

Tuttavia, uno dei più grandi spettacoli a ricevere una conferma ufficiale è l’unico e unico Mirzapur; la serie thriller poliziesca di Karan Anshuman e Puneet Krishna.

Mentre voci e rapporti su un’altra missione circolavano online da tempo, i fan di Mirzapur tirano un sospiro di sollievo sapendo che Amazon Prime ha ora confermato che la stagione 3 è in lavorazione.

Mirzapur stagione 3 finalmente confermata da Amazon Prime

Il 28 aprile, Amazon Prime Video India ha rilasciato ulteriori informazioni sui loro prossimi titoli in streaming come parte del loro evento di rivelazione #SeeWhereItTakesYou.

Come parte dell’annuncio, il gigante dello streaming ha condiviso che Mirzapur farà il suo ritorno sulla piattaforma OTT per la stagione 3 con la didascalia “WE ARE SCREAMINGGG!”

Sebbene la comunità globale di Mirzapur celebrerà una conferma ufficiale, molti erano consapevoli che la serie sarebbe probabilmente tornata per un’altra avventura dopo che la stagione 2 è stata presentata per la prima volta alla fine del 2020.

Questo perché l’attrice Shweta Tripathi Sharma (che interpreta Gajgamini “Golu” Gupta) ha condiviso un post su Instagram poco dopo la prima della seconda stagione, suggerendo che una terza puntata era in arrivo.

Poi, pochi mesi dopo, ulteriori informazioni sull’eredità di Mirzapur sono state anticipate quando il capo di India Originals di Amazon Prime Video India Aparna Purohit ha detto a FirstPost come “negli ultimi due anni, gli spettatori hanno continuato a interagire con l’universo coinvolgente di Mirzapur e i suoi personaggi. L’amore che hanno riversato sullo show per questa stagione è stato senza precedenti”.

“In due stagioni avvincenti, Mirzapur è diventata una sensazione globale e non potremmo essere più felici di associarci ad Amazon Prime Video per farlo accadere. L’enorme fandom dello show e la grandezza dell’amore degli spettatori nei confronti della nuova stagione sono stati visti attraverso le reazioni sui social media a pochi giorni dalla sua uscita, e siamo davvero onorati dalla risposta”. – Ritesh Sidhwani, produttore di Excel Entertainment, tramite FirstPost.

Il recente annuncio includeva anche la conferma dello staff di produzione con Gurmeet Singh e Anand Iyer che lavoravano come registi congiunti. A scrivere la storia saranno Puneet Krishna e Vineet Krishna; con sceneggiatura e dialoghi di Apurva Dhar Badgaiyan, Avinash Singh, Vijay Verma e Avinash Singh Tomar.

Sfortunatamente, una data di uscita mirata per la stagione 3 di Mirzapur non è stata condivisa come parte del recente annuncio. Sulla base del programma di produzione dei due lanci precedenti, i fan possono aspettarsi che la stagione 3 di Mirzapur uscirà tra settembre e novembre 2022.

La terza stagione ha delle grandi aspettative da soddisfare

Mirzapur è un titolo eccezionalmente popolare in India, con entrambe le prime due stagioni che hanno ricevuto una reazione fantastica sia dai fan che dalla critica.

La serie sta attualmente segnando un impressionante 8,5/10 su IMDB con punteggi rispettivamente dell’82% e del 75% per le sue due stagioni precedenti su Rotten Tomatoes.

Questi punteggi, oltre ai dati di visualizzazione positivi sulla piattaforma di streaming Amazon Prime, hanno portato Mirzapur a vari premi e nomination. In entrambe le stagioni, la serie ha vinto il premio come miglior attore in un film drammatico (Pankaj Tripathi), miglior attore non protagonista (Divyendu Sharma), miglior programma originale di uno streamer e miglior serie drammatica.

“Molte persone potrebbero discutere su quale sia stata la stagione migliore e abbia un coinvolgimento migliore. Credimi, la seconda stagione ha più trama che solo violenza e sesso. Tutto è ben scritto e ben eseguito. Anche se potresti sentire che i colpi di scena sono in qualche modo prevedibili a un certo punto, ma ha creato una solida base per la prossima stagione”. – Utente Nikhil-tanwar001, tramite IMDB.

