Lo showrunner diabolico anticipa i piani della seconda stagione

Parte di I ragazzi universo su Prime Video, The Boys Presents: Diabolico è una serie antologica animata di 8 episodi che si propone di sorprendere il pubblico e mostrare nuovi lati del mondo I ragazzi.

Al WonderCon 2022, lo showrunner Simon Racioppa e il regista Giancarlo Volpe hanno parlato del processo creativo alla base della serie e hanno anche preso in giro cosa potrebbero aspettarsi i fan se la serie avesse una seconda stagione.

Ciascuno degli 8 episodi presenta uno stile di animazione diverso e molti hanno volti e nomi familiari di cui i fan I ragazzi riconoscerà. Ad esempio, Homelander (interpretato da Antony Starr in I ragazzi) può essere trovato in tre degli episodi e ogni episodio lo porta in vita in uno stile di animazione completamente diverso.

Ma anche se l’universo è lo stesso, The Boys Presents: Diabolicoè pieno di colpi di scena inaspettati, svolte e sorprese scioccanti.

Cosa aspettarsi da (un potenziale) The Boys Presents: Diabolical stagione 2

Quando gli è stato chiesto cosa vorrebbe vedere in una potenziale seconda stagione, Racioppa ha scherzato dicendo che gli sarebbe piaciuto fare qualcosa di diverso e “completamente nuovo di zecca”. Hanno anche detto che, poiché avevano poco tempo, non pensano che avrebbero fatto un’altra stagione in cui ogni episodio è uno stile di animazione diverso, ma questo è I ragazzi universo, quindi mai dire mai.

Racioppa ha proseguito spiegando che “la promessa di Diabolico è che è un sacco di cose che non hai mai visto prima, cose che non abbiamo fatto prima, cose che non vedi sul main Ragazzi show… Quindi mi piacerebbe tornare e sorprenderti con qualcosa che non ti aspetti.

Speriamo di saperne di più su una potenziale nuova stagione presto.

Tutti gli episodi di The Boys Presents: Diabolico sono disponibili per lo streaming su Prime Video. Ricontrolla con Hidden Remote per aggiornamenti su una potenziale stagione 2 della serie.