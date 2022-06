L’importanza di Red River per The Boys oltre la stagione 3 è stata rivelata

The Boys è probabilmente diverso da tutti i suoi contemporanei nel genere dei supereroi.

Sviluppata da Eric Kripke, la serie americana è stata presentata in anteprima su Amazon Prime Video nel 2019 e ha dimostrato che non tutti gli eroi indossano mantelli in un modo piuttosto diverso… travestendo alcuni personaggi piuttosto discutibili con la tua stereotipata attrezzatura da super.

Finora è stata una corsa incredibilmente selvaggia e il primo episodio della terza stagione ha quasi sfidato il pubblico a continuare a guardare – conosci il momento di cui stiamo parlando.

Per coloro che hanno continuato, d’altra parte, potresti ritrovarti curioso del dettaglio di Red River in The Boys. Quindi, cerchiamo di spiegarlo.

Spiegazione di Red River in The Boys

L’episodio 2 ha approfondito il retroscena nientemeno che di Victoria Neuman di Claudia Doumit, meglio conosciuta come “head-popper”.

Il suo passato risale al Red River Institute, una casa-gruppo per bambini con superpoteri. La struttura è di proprietà di una sussidiaria di Vought International ed è stata istituita per aiutare i bambini alle prese con i loro poteri e incapaci di controllarli.

Victoria era tra loro ed è stata mandata a Red River dopo aver fatto esplodere la testa dei suoi genitori quando ha usato accidentalmente i suoi superpoteri.

Dopo il suo periodo a Red River, è stata adottata dallo stesso Stan Edgar di Vought.

In sostanza, Red River è un luogo in cui sono stati inviati i giovani in difficoltà con i superpoteri, gestiti da persone che tentano di controllare i loro misteriosi impulsi e abilità.

“Non è l’ultima volta che vedrai Red River”

Lo showrunner Eric Kripke ha confermato parlando a Entertainment Weekly che Red River è importante al di là del retroscena di Victoria e svolgerà un ruolo curioso nel futuro della serie.

«Non è l’ultima volta che vedrai Red River. Red River diventa una parte interessante e sempre più grande dell’universo di The Boys… Sapevamo di volere questa idea di una casa adottiva per bambini superpotenti [in season 3] perché è logico che una certa percentuale di loro uccida accidentalmente i propri genitori. E allora, dove vanno?”

Il nome Red River deriva dai fumetti e dal materiale di base della serie.

Red River ha spin-off scritti dappertutto

Un curioso dettaglio nella terza stagione prefigura uno dei personaggi principali in un prossimo spin-off di The Boys.

Quando Hughie tenta di esplorare di più il retroscena di Vicky, si imbatte in alcuni file e trova informazioni su una supereroina adolescente chiamata Marie M.

Ebbene, Entertainment Weekly conferma che il personaggio apparirà in una serie spin-off e sarà interpretato da Jaz Sinclair (Le terrificanti avventure di Sabrina). Sarà ambientato al college e lei ne frequenterà uno specifico per i supereroi in erba.

Tenendo conto di questo, la storia di Red River è forse il modo perfetto per espandere il franchise.

The Boys è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

