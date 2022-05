L’eredità ha su Amazon Freevee?

I fan di Harry Bosch della polizia di Los Angeles stanno per intraprendere un nuovo viaggio nello spin-off Bosch: Ereditàraffigurante i casi del personaggio delineati in seguito da Michael Connelly Boschi romanzi.

Confermiamo quanti episodi ci sono Bosch: Ereditàfornisci il programma di messa in onda di Amazon Freevee e guarda cosa dicono i fan sul debutto dello spin-off.

Sviluppato da Michael Connelly, Tom Bernardo, ed Eric Overmyer per Amazon Freevee, Bosch: Eredità con Titus Welliver, Mimi Rogers, Madison Lintz, Stephen Chang, e altro ancora in questo spin-off dell’originale procedurale di polizia con Hieronymus “Harry” Bosch, diventato PI della polizia di Los Angeles.

Quanti episodi ci sono in Bosch: Legacy Stagione 1?

Bosch: Eredità ha 10 episodi per completare il debutto dello spin-off su Amazon Freevee, continuando la narrazione stabilita nell’originale Boschi serie, che ha debuttato nel 2014.

Che cos’è Amazon Freevee, chiedi? Freevee è un rebrand di IMDB Freedive di proprietà di Amazon, lanciato per la prima volta nel 2019. Amazon ha annunciato il cambio di nome nell’aprile 2022 e la piattaforma funge da servizio di streaming on-demand supportato da pubblicità americana.

Bosch: Eredità è già stata rinnovata per una seconda stagione, con Amazon che ha annunciato la sua continuazione durante la presentazione NewFronts 2022 dell’azienda per i marketer.

Bosch: programma di rilascio Legacy di Amazon Freevee

Bosch: Eredità è stato presentato in anteprima con quattro episodi su Amazon Freevee, che è un numero considerevole di capitoli con cui iniziare.

Il programma ora si stabilirà con la messa in onda di due episodi ogni settimana e, di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi e le date di uscita:

Episodio 1: Il lato sbagliato dell’addio – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Episodio 2: Pompato – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Episodio 3: Messaggio in una bottiglia – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Episodio 4: Ferri di cavallo e bombe a mano – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Episodio 5: Piano B – 13 maggio 2022

– 13 maggio 2022 Episodio 6: Catena di autenticità – 13 maggio 2022

– 13 maggio 2022 Episodio 7: Uno dei tuoi – 20 maggio 2022

– 20 maggio 2022 Episodio 8: Linea di sangue – 20 maggio 2022

– 20 maggio 2022 Episodio 9: Il gatto ha un nome? – 27 maggio 2022

– 27 maggio 2022 Episodio 10: Sempre/Tutti i modi – 27 maggio 2022

Il programma di cui sopra mette Bosch: L’eredità finale venerdì 27 maggio 2022.

I fan elogiano Bosch: il debutto di Legacy

Uno Boschi i fan hanno aperto su Twitter con una brillante recensione “dannatamente buona”, affermando che la premiere di quattro episodi li ha resi “felici”:

Bosch: L’eredità è dannatamente buona. Sono felice. #Eredità Bosch — Andrew Palk (@andypalk) 9 maggio 2022

Un altro fan ha elogiato la premiere con “eccezionale”, creando una serie promettente in vista:

I primi quattro episodi di Bosch: Legacy sono stati eccezionali!!! #Eredità Bosch — Momto2cats 🍊🇺🇸 (@Momto2_Cats) 8 maggio 2022

Infine, questo fan ha commentato che i fan della serie originale “adoreranno anche questa”, e ha anche applaudito le esibizioni di Titus Welliver e Mimi Rogers:

Ho appena visto l’episodio #1 di Bosch Legacy. Eccezionale! Se hai amato la serie originale, amerai anche questa! @welliver_titus è eccezionale come sempre e Mimi Rodgers è fenomenale nei panni di Money Chandler. #Eredità Bosch — Mike T Kopp (@miketkopp) 6 maggio 2022

Bosch: Legacy è ora in streaming su Amazon Freevee.

In altre notizie, dove leggere KinnPorsche The Series Novel in inglese?