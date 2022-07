L’episodio 9 della terza stagione di The Boys non sta accadendo, ma ne stanno arrivando altri

*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per la stagione 3 di The Boys, episodio 8*

Ogni nuova stagione di The Boys ha portato con sé molti colpi di scena intrisi di sangue e la stagione 3 non è stata diversa poiché ogni episodio ha visto il panorama dello show cambiare considerevolmente grazie alla creazione di una nuova variante di Compound V e al re- comparsa di un vecchio sovrintendente.

L’episodio 8 della terza puntata di The Boys ha lasciato i fan particolarmente affamati di altro poiché era pieno di alcune rivelazioni drammatiche, la morte raccapricciante di un favorito dai fan e un inquietante cliffhanger di cose a venire.

Purtroppo, tuttavia, non ci sarà un episodio 9 nella stagione 3 di The Boys, ma la serie è tutt’altro che finita poiché Amazon Prime Video ha già confermato ciò che verrà dopo.

The Boys stagione 3, episodio 8 riassunto

L’episodio 8 di The Boys stagione 3 è arrivato su Amazon Prime Video venerdì 8 luglio 2022.

Intitolato Il selvaggio istantaneo bianco caldol’episodio si rivela fondamentale poiché Homelander riesce a trovare suo figlio, Ryan, con l’aiuto di Victoria Neuman e in seguito affronta Black Noir riguardo al proprio padre.

Alla Vought Tower, Homelander chiede a Black Noir se sapeva della sua genitorialità e quando Noir ammette di aver nascosto la conoscenza che Soldier Boy era suo padre, Homelander apparentemente lo uccide.

Altrove, Maeve si unisce ai Ragazzi dopo essere scappata dalla custodia di Vought e lei, Soldier Boy e Butcher si preparano ad affrontare Homelander alla Vought Tower.

L’incontro diventa rapidamente violento poiché Soldier Boy disapprova la dimostrazione di debolezza di Homelander portando Ryan e lui attacca, con il risultato che Butcher si rivolge a Soldier Boy in cambio mentre Maeve concentra la sua attenzione su Homelander, ma ha uno dei suoi occhi cavati nel combattimento.

Proprio mentre Soldier Boy sta per scatenare un’esplosione radioattiva che ucciderà tutti i presenti, Maeve lo affronta attraverso una finestra, ponendo fine allo scontro nel processo.

In seguito, Vought annuncia che Maeve è morta grazie al suo sacrificio mentre in realtà ha perso i suoi poteri e sta pianificando di vivere una vita tranquilla con Elena.

Nel frattempo, Soldier Boy viene catturato e messo in stasi da Mallory e Butcher viene informato che gli restano solo pochi mesi di vita dopo il suo uso eccessivo di V24.

L’episodio si conclude con l’annuncio di Victoria Neuman come nuovo vicepresidente dopo che il precedente incumbent è stato annegato dal Deep come parte del suo accordo con Homelander.

A una manifestazione per Singer e Neuman, Homelander uccide un manifestante sostenitore di Starlight e Ryan, a cui in precedenza non piaceva l’aggressività di suo padre, sembra approvare.

La terza stagione di The Boys non conterrà un episodio 9

Purtroppo per i fan di The Boys, la stagione 3 non conterrà un episodio 9 poiché l’ottavo capitolo era il finale di stagione.

I fan veterani della serie noteranno che questo rispecchia entrambe le stagioni 1 e 2 poiché entrambe le puntate precedenti di The Boys contenevano otto episodi ciascuna.

Dopo che i primi tre episodi della stagione 3 sono stati rilasciati in una volta sola il 3 giugno, il resto della stagione è seguito settimanalmente con nuovi episodi in arrivo il venerdì fino al finale in onda l’8 luglio.

Ciò significa che il programma di rilascio per la stagione 3 di The Boys è simile a questo:

Restituire | 3 giugno L’unico uomo nel cielo | 3 giugno Costa Barbareschi | 3 giugno Glorioso piano quinquennale | 10 giugno L’ultima volta per guardare questo mondo di bugie | 17 giugno Erogasmo | 24 giugno Arriva una candela per accenderti a letto | 1 luglio Il selvaggio istantaneo bianco caldo | 8 luglio

Altro in arrivo

Dopo che Karl Urban ha accennato a Variety a marzo che si aspettava che la stagione 4 sarebbe stata girata fino alla fine del 2022, Amazon ha annunciato ufficialmente che la serie era stata rinnovata per una quarta puntata il 10 giugno.

Con l’inizio delle riprese previsto per la fine del 2022, la stagione 4 di The Boys arriverà probabilmente sui nostri schermi alla fine del 2023 o 2024.

Oltre alla stagione 4 della serie principale, anche il più ampio universo di Boys si sta espandendo con una serie di spin-off.

Il primo dei quali è stato The Boys Presents: Diabolicouna serie antologica animata lanciata nel marzo 2022.

E il secondo dovrebbe esserlo I ragazzi presenta: Varsityche Eric Kripke ha rivelato sarà basato sul team dei G-Men menzionato nella prima stagione di The Boys e sono una parodia degli X-Men della Marvel.

Dopo essere state annunciate per la prima volta nel settembre 2020, le riprese della serie spin-off sono iniziate all’Università di Toronto nel maggio 2022 e dovrebbero durare fino a ottobre.

La terza stagione di The Boys è disponibile per lo streaming completo su Amazon Prime Video dopo che il finale è andato in onda l’8 luglio 2022.

