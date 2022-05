Legacy è già stato rinnovato per la stagione 2 su Amazon Freevee

Bosch di Amazon Prime Video è diventata una delle prime serie originali del servizio di streaming quando è andata in onda per la prima volta nel 2014, per poi andare in onda per sette stagioni negli anni successivi.

Nonostante la serie originale termini nel 2021, il franchise Bosch sembra destinato a vivere con uno spin-off Bosch: Legacy in arrivo sui nostri schermi a maggio 2022.

Sulla scia della serie principale, Bosch: Legacy si è già dimostrato popolare tra i fan e Amazon si è già impegnata nel suo futuro immediato confermando che la stagione 2 è in arrivo.

Bosch: data di uscita e trama dell’eredità

Bosch: Legacy è esploso sui nostri schermi tramite il nuovo Amazon Freevee (ex IMDb TV) venerdì 6 maggio 2022.

La serie spin-off continua la storia di Harry Bosch mentre inizia una nuova carriera come investigatore privato e deve rapidamente fare i conti con le sfide del tentativo di risolvere casi senza l’autorità di essere un poliziotto.

Nel frattempo, la figlia di Harry, Maddie, sta facendo i suoi primi passi nelle forze dell’ordine, diventando la nuova recluta della polizia di Los Angeles in un momento in cui la polizia è più che mai sotto controllo.

La stagione 2 di Bosch: Legacy è già confermata

Esatto, Amazon Freevee non ha perso tempo a rinnovare in Bosch: Legacy poiché la stagione 2 è stata annunciata prima ancora dell’inizio della stagione 1.

L’annuncio è arrivato il 2 maggio, quattro giorni prima della messa in onda dei primi episodi dello show.

Parlando in una dichiarazione a Variety, il co-responsabile dei contenuti e della programmazione di Amazon Freevee, Ryan Priozzi, ha dichiarato: “È stato facile dare il via libera alla seconda stagione di Bosch: Legacy, dopo che i dirigenti hanno visto la prima stagione di 10 episodi”.

“Siamo entusiasti del nuovo spettacolo. Sappiamo che vogliamo essere in affari con Michael Connolly”, l’autore dietro i romanzi Bosch e produttore della serie.

I fan di Bosch reagiscono al rinnovo anticipato

È sicuro dire che il rinnovo anticipato della stagione 2 di Bosch: Legacy è stato ben accolto dai fan e molti si sono rivolti ai social media per esprimere i propri pensieri.

Un fan su Twitter ha scritto: Bosch: Legacy rinnovato per la stagione 2 e la prima stagione non è ancora andata in onda. Sono felice, assolutamente!”

Mentre un altro ha aggiunto: “Quando ordineranno la stagione 2 prima che la stagione 1 sia presentata in anteprima, sai che andrà bene”.

Questo fan ha offerto un messaggio di congratulazioni: “Le mie più sentite congratulazioni per la conferma della stagione 2 di Bosch: Legacy”

Poiché questo fan è entusiasta di vedere cosa riserva il futuro: “Ho appena visto i primi 4 episodi, giusto il tempo per riscaldarsi con le nuove storie e i nuovi personaggi. Bosch Legacy è molto promettente (già una stagione 2 programmata!) Non vedo l’ora che arrivi il prossimo!

E infine, questo utente di Twitter ha commentato: “Ho visto i primi 2 episodi di Bosch: Legacy la scorsa notte. Mia moglie e io l’abbiamo adorato! Congratulazioni per essere stato rinnovato per la stagione 2.

Bosch: Legacy è ora disponibile per lo streaming su Amazon Freevee dopo la prima il 6 maggio 2022.

