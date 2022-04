L’attore principale suggerisce una potenziale finestra di rilascio su Prime

Il futuro di The Family Man è stato finalmente deciso, la stagione 3 della popolare serie thriller di spionaggio è stata ora confermata da Amazon Prime Video India.

Nel settembre 2019, il mondo è stato attanagliato da una serie di spionaggio, in particolare il dramma di spionaggio indiano L’uomo di famiglia.

La serie di successo è prodotta da Raj Nidimoru e Krishna DK Better noto come Raj & DK, con Manoj Bajpayee nel ruolo principale dell’agente speciale Srikant ‘Sri’ Tiwari.

La seconda missione di The Family Man è stata presentata per la prima volta a giugno 2021, ma i fan sono felici di sapere che la stagione 3 è stata appena confermata online!

The Family Man Stagione 2 – Trailer ufficiale 4K | Raj & DK | Manoj Bajpayee, Samantha

BridTV

2230

The Family Man Stagione 2 – Trailer ufficiale 4K | Raj & DK | Manoj Bajpayee, Samantha

https://i.ytimg.com/vi/NGf_B81Hc2M/hqdefault.jpg

793322

793322

centro

13872

The Family Man 3 stagione confermata da Amazon Prime Video

È una buona notizia per i fan di The Family Man, la serie è stata ufficialmente rinnovata per la stagione 3 da D2R Films in associazione con Amazon Prime Video.

In effetti, la prima indicazione di una terza stagione è arrivata proprio dalla conclusione della stagione 2, che includeva un breve teaser in anteprima per la terza stagione.

Nel maggio 2021, secondo quanto riferito, i produttori avrebbero “bloccato una trama di base per la stagione 3” che mostrerà ai membri del cast riprendere i loro ruoli come Manoj Bajpayee, l’attore protagonista e preferito dai fan.

Il creatore Raj Nidimoru avrebbe quindi rivelato che “la terza parte è in fase di concettualizzazione”, ma quella produzione dipendeva ancora dalle restrizioni che impedivano la revoca della pandemia in corso.

“Il mondo sarà diverso. Dal momento che vogliamo che la terza stagione sia rilevante, stiamo cercando di comprendere [a way that] avrebbe senso in un mondo post-COVID. Paesi diversi si comportano in modo diverso. Se il nostro spettacolo sarà ambientato in alcuni di loro, dovremmo prendere atto di come si comportano e gestiscono, se emergono come leader o se vedono una crescita economica”. – Raj Nidimoru, tramite l’Eastern Eye.

Tuttavia, il team di produzione ha rivelato che non appena la maggior parte delle restrizioni sarà stata allentata, sarà pronto per la terza stagione. Parlando tramite The Hindustan Times, Bajpayee ha dichiarato: “Sono molto sicuro che andranno avanti con Amazon… perché la storia è con loro, quella è pronta”.

Per fortuna, il 28 aprile 2022, Amazon ha ufficialmente confermato la stagione 3 di The Family Man come parte del loro evento #SeeWhereItTakesYou, tramite i loro canali di social media.

I dettagli su trama, cast e produzione per la terza stagione rimangono scarsi. Nonostante la mancanza di notizie ufficiali, secondo una fonte di Pinkvilla, la stagione 3 mostrerà “TASC contro i nemici dalla Cina nei tempi in cui il mondo intero sta combattendo un nemico invisibile sotto forma di questo virus”.

Ora che i fan sanno che The Family Man tornerà per una terza trasmissione, la nostra attenzione verso la potenziale data di uscita per la terza stagione.

La data di uscita della terza stagione di Family Man è stata suggerita dall’attore principale

Al momento in cui scrivo, una finestra di rilascio mirata per la stagione 3 di The Family Man non è stata condivisa né da Amazon Prime Video né dagli showrunner.

Tuttavia, la sequenza temporale di produzione per la terza stagione è stata effettivamente suggerita dall’attore protagonista Manoj Bajpayee dopo l’uscita della seconda stagione lo scorso anno.

Parlando con Bollywood Bubble, Bajpayee ha affermato che “Se tutto va bene, ci vorrà ancora un anno e mezzo, o più, perché la terza stagione sia pronta”. Ciò metterebbe la potenziale data di uscita per la stagione 3 di The Family Man nel quarto trimestre del prossimo anno, probabilmente intorno a novembre 2022.

Fortunatamente, questo sarebbe in accordo con il rilascio delle precedenti trasmissioni della serie, con il lancio della seconda stagione circa un anno e mezzo dopo il debutto iniziale della serie.

Considerando questo punto di vista, la recente conferma della stagione 3 da parte di Amazon Prime Video e l’allentamento delle restrizioni legate al COVID, i fan possono sperare che The Family Man tornerà entro la fine del 2022.

Impossibile caricare questo contenuto

La terza stagione di Family Man sta arrivando! — Rudransh Madhav (@MadhavRudransh) 4 giugno 2021

Come è stata valutata la serie finora?

Nonostante le statistiche ufficiali sul pubblico non siano rese pubbliche da Amazon Prime, la popolarità di The Family Man è indiscussa.

La serie sta attualmente ottenendo un impressionante 8,7/10 su IMDB, con valutazioni del 100% e dell’86% rispettivamente per il punteggio medio di Tomatometer e del pubblico su Rotten Tomatoes.

Questa risposta dei fan, oltre alle eccellenti recensioni della critica, ha portato The Family Man a innumerevoli premi nelle sue due trasmissioni, tra cui:

Miglior serie drammatica, Asian Academy Creative Awards

Miglior attore protagonista, Asian Academy Creative Awards

Miglior sceneggiatura originale, Asian Academy Creative Awards

Miglior attore femminile, Filmfare OTT Awards

Migliori dialoghi, Filmfare OTT Awards

Miglior interpretazione da protagonista femminile, Indian Film Festival of Melbourne Awards

Miglior Regista, The Super Cinema Awards

“Devo dire che Raj e DK sono uno dei portabandiera delle piattaforme OTT indiane. The Family Man è tra le serie indiane più popolari e al momento della stesura di questa recensione la stagione 2 è terminata. A questo punto non c’è bisogno di elogiare Manoj Bajpayee per le sue capacità. Sii solo grato che esista e ci doni queste gemme e dobbiamo proteggerlo a tutti i costi”. – Utente matrixdukenukem, tramite IMDB.

Impossibile caricare questo contenuto

Guardando ‘The Family Man’ per la prima volta in questa stagione. È uno dei miei preferiti. Altamente raccomandato. — TKW406 (@TKW406) 26 novembre 2021

In altre notizie, chi dà la voce a Taweret, la dea dell’ippopotamo in Moon Knight?