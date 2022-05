L’attore principale spera che la serie TVF torni

L’attore protagonista di Panchayat Jitendra Kumar ha ora lasciato intendere che il team di produzione di TVF vuole la terza stagione su Amazon Prime tanto quanto i fan.

Questa settimana, i fan dei fantastici contenuti in streaming indiani hanno l’imbarazzo della scelta su ZEE5, Netflix e Disney Hotstar. Tuttavia, una delle più grandi novità della settimana è stata tramite il servizio di streaming Amazon Prime Video con la stagione 2 della serie Panchayat preferita dai fan che finalmente è stata lanciata in tutto il mondo.

Sebbene la terza stagione di Panchayat non sia stata ufficialmente confermata né da The Viral Fever, né dal cast né dai distributori di Prime Video, l’attore principale Jitendra Kumar ha lasciato intendere che il team spera in un’altra puntata.

Panchayat | Trailer ufficiale della seconda stagione | Primo video

La stagione 2 di Panchayat è stata rilasciata con due giorni di anticipo

I fan della prima stagione di Panchayat si sarebbero aspettati di abbuffarsi della seconda stagione della serie oggi, 20 maggio, poiché questa doveva essere la data di lancio originale. Tuttavia, Amazon Prime Video ha preso l’insolita, ma gradita, decisione di rilasciare la stagione 2 di Panchayat due giorni prima del previsto mercoledì 18 maggio.

Un motivo per la prima anticipata non è stato condiviso né dal team di produzione né da Amazon Prime Video India. Tuttavia, India Today ha teorizzato che ciò fosse dovuto al fatto che la stagione 2 era già trapelata su vari siti Web di pirateria, costringendo Amazon Prime Video India a lanciare il nuovo contenuto prima che l’intera serie fosse viziata per i fan online.

“Secondo quanto riferito, la stagione di Panchayat è trapelata online su famigerati siti di pirateria come Worldfree4u, Tamilrocker e così via. Si dice anche che la stagione 2 sia trapelata anche su Telegram. Ciò avrebbe potuto far sì che i creatori di Panchayat 2 pubblicassero lo spettacolo prima del programma stabilito”. – L’India oggi.

Panchayat stagione 3: l’attore protagonista accenna al futuro

Come accennato in precedenza, Panchayat non è stato ufficialmente o pubblicamente rinnovato per la stagione 3 da TVF o Amazon Prime Video India. Questo nonostante vari media abbiano affermato falsamente che una terza stagione ha già avuto il via libera e sarebbe stata presentata in anteprima alla fine del 2023.

Tuttavia, l’attore principale Jitendra Kumar ha già scherzato sul fatto che il team di produzione spera quanto noi che la stagione 3 di Panchayat otterrà il via libera prima piuttosto che dopo. Parlando con il Free Press Journal India, Kumar ha affermato che “speriamo anche nella stagione 3 di Panchayat”.

“Penso che anche gli spettatori adoreranno la seconda stagione, a causa delle sue situazioni in accelerazione e della trama intrigante. Durante la prima stagione, le persone erano libere e avevano tempo per sedersi e guardare molte serie. Abbiamo ricevuto un sacco di amore, quindi speriamo che anche questa volta si prendano un po’ di tempo. Speriamo anche nella terza stagione di Panchayat”. – Jitendra Kumar, tramite Free Press India.

La buona notizia è che una terza stagione di Panchayat è quasi garantita a questo punto, anche se il team di produzione si sta prendendo il tempo per annunciare formalmente la sua continuazione. La ragione del nostro ottimismo è semplice; la serie è facilmente abbastanza popolare da meritare un’altra stagione e la seconda stagione rilasciata di recente ha preparato la storia per un’altra puntata.

Sebbene Amazon Prime in genere non rilasci statistiche di streaming per i suoi titoli originali, la serie sembra mantenere la sua eccellente reputazione online tra i fan. Al momento in cui scrivo, Panchayat sta segnando un fantastico 4,2/5 su The Times of India e un totale di 8,8/10 su IMDB; con ogni singolo episodio della stagione 2 che attualmente ha un punteggio superiore a 9/10!

Quindi abbiamo l’idea che la stagione 3 sia stata senza dubbio ambientata nel finale della stagione 2. Anche con la scena post-crediti di Manju e Rinki che ricevono la lettera sul trasferimento di Abishek, ci sono così tante questioni in sospeso e porte aperte che la terza stagione di Panchayat deve affrontare.

Considerando quanto fosse popolare la serie già prima dell’uscita della seconda stagione questa settimana, questo tipo di finale aperto non fa che confermare che gli eccellenti sceneggiatori di TVF hanno pianificato più contenuti in arrivo.

Nel complesso, dovrebbe essere solo questione di tempo prima che TVF, il cast di Panchayat o gli stessi Amazon Prime Video India annuncino pubblicamente la stagione 3. È interessante notare che i fan dovrebbero notare che la stagione 2 è stata annunciata solo al termine della produzione, quindi mentre potremmo essere in per una lunga attesa prima che la stagione 3 sia confermata, la successiva attesa fino alla data di uscita potrebbe non esserlo.

Quali sono alcuni dei prossimi originali indiani su Prime Video?

Amazon Prime Video è diventata una delle migliori piattaforme di streaming in India per la produzione di una fornitura costante di produzioni di alta qualità. Quindi, cosa ha in serbo il gigante dello streaming per i fan in questo momento?

A parte i rinnovi di Breathe: Into the Shadows, The Family Man, Mirzapur e Mumbai Diaries il mese scorso, c’è un numero piuttosto significativo di titoli in arrivo in lavorazione, sebbene tutte le loro finestre di rilascio rimangano attualmente da definire.

Farzi – Commedia Nera (Hindi)

Gulkanda Tales – Dramma storico (hindi)

Giubileo -Drammatico (hindi)

Hush Hush -Thriller (Hindi)

PI Meena -Thriller (hindi)

Si applicano le condizioni di famiglia felice -CommediaDrama (Hindi)

Dahaad – Thriller d’azione (hindi)

Forza di polizia indiana -Azione (hindi)

Neeyat -Drammatico (hindi)

Dhootha -Horror (Telugu)

Sweet Kaaram Coffee -Drammatico (Tamil)

Il Villaggio -Horror (Tamil)

Suzhal – Thriller (tamil)

Vadhandhi: La favola di Velonie -Thriller (Tamil)

Bambai Meri Jaan -Azione (Hindi)

Jee Karda -Commedia (Hindi)

Corso intensivo -Drammatico (hindi)

Adhoora – Thriller soprannaturale (hindi)

Maja Maa – Commedia drammatica (hindi)

Chiamami Bae – Romantico (Hindi)

India Love Project – Romantico (hindi)

