L’affascinante influenza di Jack Reacher è più profonda delle teorie dei fan

Conosci il suo nome.

Creato da Lee Child, l’unico Jack Reacher è diventato una vera sensazione sia sulla pagina che sullo schermo.

La storia del personaggio è ricca; lasciò l’esercito americano alle spalle per perseguire una vita di intrighi, in cui si incaricò di indagare su una serie illustre di crimini e situazioni.

Una serie di film ha visto Tom Cruise affrontare il personaggio, ma più recentemente Amazon Prime Video ha svelato una ripresa televisiva – intitolata semplicemente Reacher – che vede Alan Ritchson dare nuova vita al personaggio.

Con il pubblico che si è tuffato nella stagione degli otto episodi, alcuni sono stati costretti ad offrire le loro teorie.

Emergono le sincere teorie dei fan di Jack Reacher

Il riemergere del personaggio iconico sugli schermi ha incoraggiato alcuni a ipotizzare che Jack Reacher potesse essere stato concepito come autistico.

Alcuni sentono chiaramente che l’ultima incarnazione dello schermo lo abbraccia.

Dai un’occhiata a una selezione delle reazioni dei fan su Twitter:

Sai, Jack Reacher… è totalmente autistico vero? Tutti i suoi tratti autistici sono ciò che lo rende un personaggio avvincente. Spero che non sia sempre stato ovviamente il punto perché l’ho appena notato. — sleepykev (@sleepykev) 6 febbraio 2022

Sto ufficialmente prendendo in giro Jack Reacher come autistico. Affetto letterale quasi pedante, piuttosto piatto, interessi ristretti intensi, molto intelligente, forte senso di giustizia rigido, affascinato dai numeri, super introverso, considerato socialmente goffo/inappropriato dagli altri. — Dr. Rikki 🍄 (@rikkitremblay) 7 febbraio 2022

Domanda seria: Jack Reacher dovrebbe essere “nello spettro?” Non me ne sono accorto quando Tom Cruise lo ha interpretato nei film (ho avuto la cosa antisociale + intelligente, ma non l’autismo), ma sto sicuramente ottenendo quell’atmosfera con Alan Ritchson nel nuovo programma televisivo di Amazon Prime. pic.twitter.com/eM3kY5eIfJ – Priya Sanger (ripriyasanger) 7 febbraio 2022

Ok… #Reacher è autistico, giusto? — 🐰 TheSnugglyOne – Anya Sedai 💙 (@TheSunnyOne2) 5 febbraio 2022

Jack Reacher è il mio supereroe autistico preferito — Sì, l’ho detto (@BBDrinkingOJ) 6 febbraio 2022

“In un certo senso si tiene allo stesso modo”

Sebbene la reazione dei fan sia indubbiamente commovente, vale la pena notare che né Alan Ritchson né lo sviluppatore della serie TV del 2022 – Nick Santora – hanno riconosciuto o confermato che il personaggio, o questo ritratto, è autistico.

D’altra parte, l’attore americano 39enne ha sostenuto durante un’intervista con Empire che il creatore del personaggio, Lee Child, ha infuso elementi del suo stesso comportamento nel personaggio:

“Lui [Lee Child] in un certo senso si tiene allo stesso modo e inietta le sue idiosincrasie o i suoi modi in Jack per tutta la serie. Avendo trascorso del tempo con lui di persona, ne vedo molte”.

Alan ha aggiunto: “È uno dei ragazzi più intelligenti… L’intelletto di Reacher è quasi da supereroe… Ma c’è anche questo tipo di umorismo secco e sardonico. E anche Lee ha molto di questo.

I fan del rugby hanno una sorpresa

Mentre si siede con il team di Radio Sport Breakfast, il NZ Herald riconosce che Lee Child ha precedentemente parlato dell’influenza di un certo sportivo sul personaggio di Jack Reacher:

“Ho basato Reacher su un tipo fisico di persona che è enorme e brutta. C’era un rugbista inglese di nome Lawrence Dallaglio. Pensa a lui al suo apice. Era un ragazzo grosso. C’è un’immagine molto iconica di lui e ha la palla in una mano, le sue mani avvolgono la palla ed è il tipo di ragazzo con cui non scherzeresti”.

Ha continuato: “Perché è grosso e ha un aspetto piuttosto brutale, non che glielo direi in faccia”.

È interessante notare che durante la stessa conversazione aggiunge che Martin Johnson era il capitano dell’Inghilterra all’epoca ed “era seccato di non aver basato il personaggio su di lui”, essendo lui stesso un fan di Jack Reacher.

