La vera età di Mia Isaac è la protagonista di Don’t Make Me Go mentre la carriera della giovane star decolla

Con due film in uscita presto, è davvero una star emergente di Hollywood. Ma quanti anni ha Mia Isaac?

La giovane star recita in Don’t Make Me Go and Not Okay di Amazon, una satira ad alto rischio. A dimostrazione della portata solo in questi due film, Mia sarà sicuramente una star dello schermo.

Non farmi andare

Il dramma Prime Video racconta la storia di un padre malato terminale (John Cho) che mostra a sua figlia i modi di vivere sotto le spoglie di un viaggio prima di morire. È il debutto cinematografico di Mia ed è sicuramente uno che tira le corde del cuore.

Non solo questo è stato il suo primo film, ma l’ha portata dall’altra parte del mondo in Nuova Zelanda. Alla ricerca di una guida in ogni modo possibile, Isaac ha detto a W che si è rivolta al padre del film: “Mi sono sentito spaventato in molti modi e lui mi ha fatto sentire davvero a mio agio”.