L’A-Train è morto in The Boys? Il destino della terza stagione ha spiegato

Fin dal suo primo episodio, The Boys non si è trattenuto nell’uccidere i personaggi in modo cupo e cruento con la stagione 3 che ha portato il totale delle morti intrise di sangue a nuovi livelli.

Nell’episodio 6, il bilancio delle vittime della terza stagione aggiunge altri nomi mentre Soldier Boy attacca la sordida festa di Herogasm dove i sovrintendenti sono in grado di sfogarsi.

Diversi personaggi famosi perdono la vita nell’episodio e persino il destino di un membro del cast originale della prima stagione di The Boys viene messo in discussione con l’episodio che lascia i fan a chiedersi se A-Train sia morto.

A-Train in The Boys stagione 3

La terza stagione di The Boys vede A-Train che cerca di ricostruire la sua reputazione dopo essere stato temporaneamente espulso dai Sette nella seconda stagione.

Per fare ciò, vuole riconnettersi con le sue radici nella comunità nera e ha persino ridisegnato il suo abito per prendere ispirazione dalla sua eredità afroamericana.

Nonostante i suoi migliori sforzi, i tentativi di A-Train di riconquistare la sua popolarità non riescono a conquistare suo fratello, Nate, che chiede allo speedster di affrontare il super Blue Hawk, responsabile della recente morte di un uomo di colore nella zona.

A-Train lo fa e convince Blue Hawk a scusarsi per le sue azioni. Ma l’incontro si ritorce contro quando le scuse insincere di Blue Hawk cadono nel vuoto e molti presenti lo disturbano.

La tragedia colpisce quando Blue Hawk lo perde e inizia a lanciare persone in giro e, nel caos, il fratello di A-Train, Nate, è gravemente ferito: in seguito viene rivelato che non camminerà mai più.

Nell’episodio 6 un furioso A-Train implora Ashley di agire contro Blue Hawk ma, dopo le sue stesse indiscrezioni passate, lei rifiuta, lasciando A-Train senza altra scelta che prendere in mano la situazione.

Il destino di A-Train nell’episodio 6

Nell’episodio 6, A-Train sembra finalmente soccombere alle condizioni cardiache con cui ha lottato dalla stagione 1.

Dopo che Soldier Boy ha attaccato la festa di Herogasm, A-Train raggiunge Blue Hawk mentre cerca di fuggire dalla scena.

In cerca di vendetta e sapendo che il sovrintendente riuscirà a farla franca ancora una volta, A-Train decide di prendere l’iniziativa e attacca Blue Hawk.

Getta Blue Hawk a terra prima di afferrargli le gambe e sfrecciare lungo la strada, trascinando la faccia del sovrintendente lungo l’asfalto mentre procede.

Tuttavia, mentre l’A-Train corre, sentiamo che il suo cuore inizia a correre, facendolo rallentare, afferrandosi il petto prima che inciampi a terra e il suono del suo cuore si interrompe mentre subisce un arresto cardiaco.

Di conseguenza, l’episodio 6 si conclude con un treno A che giace morto sulla strada accanto al corpo maciullato di Blue Hawk.

Naturalmente, la sua morte potrebbe essere un falso se qualcuno riesce a portarlo in ospedale. Ma dopo essersi allontanato a tutta velocità dalla festa dell’erogasmo, il treno A si ferma in mezzo al nulla, il che significa che non c’è alcuna garanzia che qualcuno lo troverà in tempo.

I fan dei Boys reagiscono alla morte di A-Train

Lo sbalorditivo confronto di A-Train con Blue Hawk è diventato rapidamente uno dei più grandi argomenti di discussione dell’episodio 6, con molti fan che si sono rivolti ai social media per esprimere i propri pensieri.

Un fan su Twitter ha semplicemente chiesto: “A-Train si sta solo riposando, giusto?”

Un altro ha aggiunto: “A-Train che si uccide in nome della vendetta è stato un duro colpo”.

“Fratello, ho davvero appena visto A-Train su Godspeed qualcuno”, ha commentato questo fan.

Questo utente di Twitter ha commentato: “A-Train ha finalmente ucciso Blue Hawk, ma sembra che A-Train abbia fatto il suo ultimo passo. Per suo fratello».

E infine, questo fan ha notato come l’A-Train abbia fatto un bel viaggio nell’episodio 6: “Il modo in cui Ashley ha mangiato l’A-Train! La scusa per Hughie, la cosa con Blue Hawk?! E poi andare in arresto cardiaco e restare lì sdraiati? Perché mi sembra che sia tutto per A-Train?”

La terza stagione di The Boys è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima del 3 giugno 2022.

