La tradizione di LOTR rivela perché il minerale è così prezioso

La tradizione del Signore degli Anelli rivela che Mithril potrebbe essere trasformato in camicie, navi e inchiostro, spiegando perché il minerale è prezioso per i Nani.

L’episodio 4 de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere ha rivelato perché Durin e i Nani erano così cauti nei confronti di Elrond: hanno trovato una vena di Mithril.

Il mithril è probabilmente il minerale più prezioso trovato nell’intera Terra di Mezzo; tuttavia, le Miniere di Moria/Khazad-dum non sono in realtà l’unico luogo in cui è possibile trovarlo.

In effetti, Mithril ha molto di più da offrire che essere protezione contro Orchi infuriati o Troll delle caverne; può anche essere trasformato in inchiostro, pietre preziose, corone e persino intere navi: ecco una ripartizione della tradizione LOTR per il misterioso minerale.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Rimorchio SDCC BridTV 10957 Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Rimorchio SDCC https://i.ytimg.com/vi/uYnQDsaxHZU/hqdefault.jpg 1060794 1060794 centro 13872

Cos’è Mithril e perché è così prezioso?

Il mithril è un minerale incredibilmente raro che può essere trovato nelle miniere più profonde di Khazad-dum. In Gli anelli del potere, Elrond fa visita al principe Durin e scopre che sua moglie, la principessa Disa, è stata la prima nana a scoprire la vena di mithril nelle “vecchie miniere”. Tuttavia, l’estrazione di Mithril rimane incredibilmente pericolosa, motivo per cui il padre di Durin ne ha vietato la rimozione dalla montagna.

Durin spiega come i Nani chiamano la sostanza argentea “Grey Glitter” ma quando tradotta in Sindarin, ottieni la parola elfica “Mithril” – poiché ‘mith’ si traduce in grigio chiaro e ‘ril’ si traduce in brillantezza. Il nome generico a livello di razza per la sostanza è noto per essere “Moria-argento” o “Vero-argento”.

Il mithril è incredibilmente prezioso per i nani perché non è solo un minerale nuovo di zecca, un aspetto dell’estrazione mineraria di montagna che è preferito dai nani, ma ha anche proprietà che lo dimostrano più prezioso del ferro o dell’argento.

In effetti, il Mithril è ripetutamente descritto come più forte e più leggero dell’acciaio, può essere battuto come il rame e lucidato come il vetro, il tutto senza mai appannarsi o affievolirsi: essenzialmente non arrugginisce né perde le sue proprietà di resistenza.

Secondo il libro The Fellowship of the Ring, tramite Tolkien Gateway, Mithril “valeva dieci volte il suo peso in oro quando poteva ancora essere estratto dai Nani nelle miniere di Moria” – indicando che il suo valore è cresciuto esponenzialmente dalla Terza Era di Mezzo. Terra.

Inoltre, potrebbe essere modellato in pezzi di abbigliamento, armature e pietre preziose che potrebbero essere abbracciati in altri pezzi di stoffa – vedi la prossima sezione sugli usi di Mithril e chi altro ha estratto il minerale.

Chi altro ha Mithril e in cosa può essere estratto?

Secondo la tradizione, attraverso il Tolkien Gateway, Mithril non fu trovato solo nella città nanica di Moria (Khazad-dum), ma anche sull’isola di Numenor e Aman (il continente occidentale fino alla Terra di Mezzo).

Mithril avrebbe avuto un ruolo incredibilmente importante in entrambe le storie de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli. Thorin ha regalato a Bilbo una maglietta realizzata con il più puro Mithril ne Lo Hobbit, che sarebbe stata tramandata a Frodo ne La Compagnia dell’Anello.

Questa maglietta finirebbe per salvargli la vita durante la battaglia nelle Miniere di Moria, dove un Troll delle caverne avrebbe distorto il nostro Hobbit se non avesse indossato l’armatura. Tuttavia, in realtà vediamo anche Mithril all’inizio di questa sequenza, essendo la sostanza d’argento trovata sulle Porte di Durin, l’ingresso delle miniere attraverso cui entra la Compagnia.

Dopo la conclusione de Il ritorno del re, Gimli avrebbe creato due porte giganti di Mithril che furono donate a Minas Tirith per sostituire le porte principali che il Re Stregone distrusse durante l’assedio.

Nella Prima Era della Terra di Mezzo, si diceva che fosse stata costruita un’intera nave che utilizzava Mithril per le sue strutture di supporto, la nave era capitanata da Earendil, il padre di Elrond.

Anche uno dei Tre Anelli Elfici del Potere, Nenya, è stato realizzato con Mithril: questo sarebbe l’anello che alla fine cade nelle mani di Galadriel.

Il mithril è stato anche usato come gemma nello stendardo della Stella di Elendil, negli elmi delle guardie della Cittadella di Minas Tirith e persino nella corona, che è stata realizzata da Arwen per Aragorn durante la Guerra dell’Anello.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

Mostra tutto

In altre notizie, confermata la stagione 3 di Rent A Girlfriend, l’anime ha ancora molti manga da adattare