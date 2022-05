La stagione 3 di The Wilds è un must dopo il finale cliffhanger

La stagione 2 di The Wilds ha impiegato molto tempo per arrivare, ma come previsto il nuovo lotto di episodi ha generato molti colpi di scena.

Proprio come la fine della prima stagione, l’ultimo episodio della nuova puntata si conclude con uno sbalorditivo cliffhanger che ha lasciato i fan affamati di più.

Ma qual è lo stato attuale della stagione 3 di The Wilds e dove potrebbe potenzialmente andare la storia dopo?

Riepilogo della seconda stagione di The Wilds

La seconda stagione di The Wilds è andata in crash su Amazon Prime Video venerdì 6 maggio 2022.

Dopo i drammatici eventi della prima stagione, The Wilds fa più luce sulla situazione in cui si trovano le ragazze in seguito alla scomparsa di Nora, all’orribile ferita di Rachel e al flashforward per mostrare le ragazze interrogate.

Mentre le ragazze imparano di più sulla loro parte nei sordidi piani di Gretchen, Leah scopre che sono solo la metà dell’esperimento poiché anche un gruppo di ragazzi è stato lasciato bloccato su un’isola.

Per tutta la stagione 2, seguiamo le storie sia delle ragazze che dei ragazzi e le due narrazioni si combinano quando nell’episodio 8, i due gruppi si fondono dopo aver scoperto di essere stati portati nella stessa struttura.

Tuttavia, dopo essersi liberati dalla loro reclusione, viene rivelato che il gruppo di ragazze e ragazzi sono stati entrambi portati su un’altra isola deserta e ora devono mettere tutto ciò che hanno imparato a usare in una battaglia ancora più grande per la sopravvivenza.

The Wilds tornerà per la terza stagione?

Gli Amazon Studios devono ancora rinnovare The Wilds per la stagione 3, ma la fine della stagione 2 suggerisce fortemente che una terza stagione è in arrivo.

Con un finale cliffhanger di tale portata, e con la prospettiva che sia i ragazzi che le ragazze si uniscano, non rinnovare lo spettacolo porterebbe a un putiferio tra i fan di The Wilds.

Inoltre, ci sono molte altre domande che sono state lasciate nell’aria e quindi il destino dello spettacolo sembra risiedere nel fatto che ci sia un appetito per di più tra gli spettatori.

I fan ansiosi di notizie probabilmente dovranno pazientare per un po’, ma se Amazon segue lo schema del rinnovo della stagione 2, che è arrivato appena otto giorni dopo l’uscita della stagione 1, allora non dovremmo aspettare troppo a lungo fino alle notizie della stagione 3 arriva.

I fan dei Wilds chiedono di più

È sicuro dire che dopo l’arrivo della seconda puntata di The Wilds, i fan sono sicuramente desiderosi di un rinnovo della stagione 3 con molti che si rivolgono ai social media per esprimere i loro pensieri.

Un fan su Twitter ha dichiarato: “Sono ancora scioccato dalla fine e dall’intera stagione. Ho bisogno della terza stagione e ne ho bisogno ORA.

Mentre un altro crede che le ragazze dovrebbero avere più tempo sullo schermo nella stagione 3: “Ho appena finito la stagione 2… hanno adorato tutte le scene delle ragazze ma non hanno avuto abbastanza tempo. Sembrava che fossero solo piccoli frammenti e poi siamo stati riportati alla storia dei ragazzi che onestamente mi ha fatto sentire male la metà delle volte. Ho bisogno della stagione 3!”

Un altro fan ha notato come la stagione 2 stesse preparando il terreno per una terza puntata: “Ho appena guardato la stagione 2 di The Wilds e onestamente le scene dei ragazzi non erano così brutte come tutti pensano che siano. Ad esempio, ho adorato le scene delle ragazze e vorrei che avessero più tempo sullo schermo, ma penso davvero che questa stagione stesse solo preparando il terreno per la terza stagione.

Questo fan spera che Seth riceva una punizione dopo le sue azioni nella stagione 2: “La stagione 3 delle terre selvagge saranno solo le ragazze che danno la caccia a Seth per sport dopo aver scoperto cosa ha fatto a Josh”.

E infine, questo fan ha implorato gli altri di guardare The Wilds per incoraggiarne il rinnovo: “Per favore guarda in streaming The Wilds su Amazon Prime Video. Ho bisogno che il rinnovo della stagione 3 sia assicurato.

La stagione 2 di The Wilds è ora disponibile per lo streaming dopo l’atterraggio su Amazon Prime Video venerdì 6 maggio 2022.

