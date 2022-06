La stagione 2 di Vinland Saga uscirà a gennaio 2023 quando il nuovo brutale trailer diventerà virale

La stagione 2 di Vinland Saga è stata confermata dopo una serie di criptiche uova di Pasqua di Nordic Runes, con un nuovo trailer che rivela una versione di gennaio 2023.

Riporta la mente al 2019, che è stato un anno incredibile per i fan degli anime e, in particolare, per una delle migliori nuove serie da lanciare in tutto il mondo: l’epica storia vichinga di Vinland Saga.

La serie aveva quasi tutto ciò che i fan degli anime d’azione potevano sperare: sequenze di combattimento ben coreografate, superbo sviluppo del personaggio e forse uno dei cattivi meglio scritti di tutti i tempi, per non parlare dell’incredibile canzone di apertura di Survive Said The Profit.

Ora, più di due anni dopo, sappiamo finalmente il destino di Thorfinn e cosa riserva il futuro per Vinland Saga, poiché un nuovo trailer conferma la finestra di uscita per la stagione 2.

Un criptico rinnovamento vichingo nelle rune nordiche

Il 22 settembre 2020, il regista di Vinland Saga Shuhei Yabuta ha twittato tre immagini dei personaggi principali e ha chiesto ai fan della serie di decifrare “un piccolo easter egg”.

Negli angoli inferiori di ogni immagine, ci sono rune nordiche e i fan hanno subito capito che ogni runa, quando tradotta in inglese, diceva “Sea-Son-Two”.

C’era anche del testo giapponese da una conversazione tra i personaggi, con Thorfinn che chiedeva “Quanto dobbiamo aspettare?” a cui Askeladd risponde “Ecco perché odio i bambini …” con Canute che aggiunge: “E’ presto… immagino…”

La pagina Twitter giapponese ufficiale della serie ha quindi condiviso la notizia il 7 luglio 2021, che l’anime di successo era stato effettivamente rinnovato per la stagione 2 con il primo teaser trailer, vedi sotto.

Sebbene la conferma ufficiale sia stata accolta favorevolmente dalla community di Vinland Saga, pochissimi fan sono rimasti sorpresi dalla continuazione dello spettacolo. Non solo la prima stagione è stata incredibilmente popolare, con un punteggio di 8,8/10 su IMDB e 8,73/10 su MyAnimeList con oltre 597.000 recensioni, ma c’è ancora molto materiale originale del manga da adattare.

Secondo Anime Geek (ex Monsters and Critics), l’episodio 24 si è concluso con l’adattamento fino al capitolo 54 del volume 8 del manga. La buona notizia è che a giugno 2022, 193 capitoli in 26 volumi completi sono stati pubblicati in Giappone – vedere la fine di questo articolo per dove leggere il manga in inglese.

Vinland Saga stagione 2 è confermato per il rilascio nel gennaio 2023

Oggi, 8 giugno, il sito Web giapponese e le pagine Twitter dell’anime Vinland Saga hanno confermato che la stagione 2 sarebbe stata rilasciata a gennaio 2023 e hanno condiviso il teaser trailer ufficiale della prossima brutale avventura, vedi sotto.

Oltre alla conferma del ritorno del primo trimestre 2023, è stato anche rivelato che Studio MAPPA sarebbe subentrato a Wit Studio con lo staff chiave della prima stagione destinato a riprendere i loro ruoli nella prossima seconda stagione.

Purtroppo, una data di uscita specifica non è stata confermata per la stagione 2 di Vinland Saga; tuttavia, i fan possono aspettarsi che l’anime ritorni domenica 8 gennaio o domenica 15 gennaio in conformità con la trasmissione della prima stagione a livello nazionale in Giappone.

“Gli eventi appariscenti diminuiranno e il ritmo della storia rallenterà. Tuttavia, le emozioni dei personaggi si muovono in modo più intenso e focoso. Prometto che c’è un’esperienza unica come nessun’altra. Spero che vi piaccia la stagione 2!” – Shuhei Yabuta, tramite Twitter.

A febbraio, il regista Shuhei Yabuta ha effettivamente rivelato che il team aveva subito un inaspettato singhiozzo nella produzione. In un post su Twitter, Yabuta ha affermato che “Siamo stati colpiti da una situazione inaspettata. Ma ora ci stiamo concentrando sul nostro lavoro in un ambiente stabile grazie al supporto di molte persone”.

“Alcune persone potrebbero pensare che la storia di questa stagione non sia adatta per le serie anime, ma io no. Sicuramente la narrazione è unica. Ma c’è una fase importante dell’intera storia in questa stagione. E credo che renderà questo anime speciale”. – Shuhei Yabuta, tramite Twitter.

È interessante notare che anche il designer dei personaggi di Vinland Saga, Takahiko Abiru, aveva precedentemente condiviso un aggiornamento sulla produzione della stagione 2. Il 19 aprile, Abiru ha rilasciato quanto segue sul suo account Twitter, insieme a un’illustrazione speciale, vedi sotto.

Anche il numero di episodi della seconda stagione non è stato condiviso, né il partner di distribuzione di streaming internazionale. Per la maggior parte degli anime con licenza internazionale, Crunchyroll è la destinazione finale; tuttavia, è stato in realtà Amazon Prime Video a trasmettere in streaming la stagione 1 di Vinland Saga nel 2019. Al momento di questo aggiornamento, né il team di produzione né Amazon Prime hanno commentato la distribuzione globale per la stagione 2.

Curiosamente, il regista Shuhei Yubata ha anche recentemente commentato il numero di episodi in cui potrebbe consistere l’avventura del sequel, la prima stagione ha avuto 24 episodi in totale. Affrontando le speculazioni dei fan su Twitter, Yubata ha affermato che “la stagione 2 gioca un ruolo molto importante in Vinland Saga. Quindi ci si aspetta che un numero sufficiente di episodi possa essere assicurato per rappresentare attentamente le emozioni dei personaggi”.

Dove leggere il manga originale in inglese

La versione inglese di Vinland Saga viene rilasciata in un formato leggermente diverso dal tipico manga, lanciando due volumi contemporaneamente.

Sebbene in Giappone siano stati pubblicati un totale di 26 volumi, la versione inglese è leggermente in ritardo con solo 24 di quei volumi lanciati a livello internazionale.

I volumi fisici possono essere acquistati tramite Amazon, Barnes & Noble, Books A Million, Indiebound, Kinokuniya, Powell’s, Rightstuf e Penguin Random House.

I fan possono leggere la serie online tramite Amazon Kindle, Apple Books, Google Play, Book Walker, Izneo, Kobo, MyAnimeList e Comixology.

Di Tom Llewellyn

