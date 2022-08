Siamo stati introdotti alle serie britanniche I fuorilegge nel 2021, e ragazzo, siamo grati! La commedia popolare ha catturato con successo l’attenzione di così tanti spettatori.

Chi è nuovo che un gruppo di sette trasgressori potrebbe essere così divertente da guardare? È grazie alla scrittura geniale dei co-creatori Stephen Merchant ed Elgin James! La prima stagione della serie ha seguito il gruppo di sette che si incontrano tutti attraverso il servizio alla comunità. Quando uno di loro viene trascinato nel pericoloso mondo del crimine organizzato, si uniscono tutti in modi che nessuno di loro pensava possibile.

La serie vede come protagonisti Rhianne Barreto nei panni di Rani, Gamba Cole nei panni di Ben, Stephen Merchant nei panni di Greg, Christopher Walken nei panni di Frank, Eleanor Tomlinson nei panni di Lady Gabby, Darren Boyd nei panni di John, Clare Perkins nei panni di Myrna e Jessica Gunning nei panni di Diane.

Per fortuna per gli spettatori statunitensi e globali, lo spettacolo è anche trasmesso in streaming su Prime Video! Il thriller comico è già stato presentato in anteprima all’inizio di questo mese. Quindi tutti gli episodi sono stati pubblicati in una volta o sono ancora in uscita nuove puntate?

La stagione 2 di The Outlaws è un binge watch o un rilascio settimanale su Prime Video?

Venerdì 5 agosto, tutti e sei gli episodi di I fuorilegge la stagione 2 è iniziata in streaming su Prime Video. Questo è lo stesso conteggio degli episodi della stagione da matricola dello show, che aveva anche sei episodi. Quindi, se non l’hai ancora verificato, sarai felice di sapere che l’intera stagione è ora in streaming!

La stagione 2 riprende pochi mesi dopo gli eventi della prima. I Fuorilegge hanno ancora tempo per servire, ma i loro affari nel mondo criminale non sono ancora finiti. O meglio, quel mondo non ha ancora finito con loro. Il passato condiviso del gruppo torna a perseguitarli nella forma del signore della droga londinese, The Dean.

Non ci sono ancora notizie sul rinnovo della terza stagione. Speriamo che la seconda stagione del thriller non sia l’ultima!

I fuorilegge La stagione 2 è ora in streaming su Prime Video.