La stagione 2 di Panchayat viene rilasciata per lo streaming OTT con due giorni di anticipo su Prime Video

La stagione 2 della fantastica serie Panchayat è stata rilasciata due giorni prima del previsto sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video OTT.

Tra Jersey (Netflix), Acharya (Amazon Prime), Bhala Thandanana (Disney Hotstar), Escaype Live (Disney Hotstar), RRR (Netflix e ZEE5), Zombivli (ZEE5) e Panchayat stagione 2 (Amazon Prime), i fan dell’incredibile indiano l’intrattenimento doveva avere un venerdì estremamente intenso.

La buona notizia è che la nostra lista “Da tenere d’occhio” è stata notevolmente ridotta grazie a uno speciale rilascio anticipato dell’attesissima seconda stagione di Panchayat. Ora, i fan possono aspettarsi di abbuffarsi della nuova avventura due giorni prima del previsto, ma perché la stagione 2 di Panchayat è stata pubblicata così presto su Amazon Prime e quanti episodi ci sono?

Panchayat | Trailer ufficiale della seconda stagione | Primo video

La stagione 2 di Panchayat esce con un giorno di anticipo su Prime Video

La stagione 2 di Panchayat doveva originariamente essere presentata in anteprima su Amazon Prime Video venerdì 20 maggio. Tuttavia, il gigante dello streaming ha preso l’insolita (ma gradita) decisione di pubblicare tutti gli episodi della seconda stagione con due giorni di anticipo, mercoledì 18 maggio.

Subito dopo le 13:00 BST del 18 maggio, la pagina Twitter di Amazon Prime Video India ha caricato un nuovo trailer di anteprima per la stagione 2 con la didascalia “l’attesa è troppo lunga per noi da sopportare!!”

Una dichiarazione non è mai suonata come vera, con la piattaforma di streaming OTT che ha rilasciato tutti gli episodi della seconda stagione di Panchayat solo poche ore dopo. Un tweet di follow-up dichiarerebbe semplicemente “Prendi il [popcorn emoji] guarda subito #PanchayatOnPrime stagione 2.

Un motivo specifico per il rilascio anticipato non è stato dichiarato ufficialmente; tuttavia, da allora India Today ha riferito che la premiere a sorpresa è avvenuta perché era già trapelata su vari siti Web di pirateria.

“Secondo quanto riferito, la stagione di Panchayat è trapelata online su famigerati siti di pirateria come Worldfree4u, Tamilrocker e così via. Si dice anche che la stagione 2 sia trapelata anche su Telegram. Ciò avrebbe potuto far sì che i creatori di Panchayat 2 pubblicassero lo spettacolo prima del programma stabilito”. – L’India oggi.

Sfortunatamente, negli ultimi mesi la pirateria e il download illegale di nuovi film e serie sono diventati un problema più comune nell’industria dell’intrattenimento indiana. In particolare, il recente film RRR è trapelato su innumerevoli siti web di pirateria, nonostante le forti dichiarazioni del team di produzione sulla distribuzione illegale.

Anche se è un peccato che la stagione 2 di Panchayat sia trapelata online, i fan della serie di successo saranno deliziati dalla decisione di Amazon Prime Video India di combattere la pirateria abbandonando la seconda stagione in anticipo.

Quanti episodi ci sono nella seconda stagione?

La seconda stagione di Panchayat è composta da otto episodi individuali, lo stesso totale della prima stagione di aprile 2020. La seguente sinossi in anteprima per ogni episodio è stata fornita da IMDB:

“Naach” (episodio 1) – Abhishek cerca di salvare un affare fatto deragliare da una Manju Devi eccessivamente entusiasta. Prahlad e Vikas combattono con i loro dubbi su Abhishek e Rinki.

“Bol Chaal Band” (episodio 2) – A causa del ritardo nel lavoro di sviluppo del villaggio, inizia a emergere un’opposizione politica contro Pradhan Ji. La lealtà di Abhishek viene messa alla prova.

“Kranti” (episodio 3) – Abhishek dà ritmo al lavoro di sviluppo del villaggio. Ma non senza impedimenti.

“Tensione” (episodio 4) – In una lenta giornata d’ufficio Abhishek e Vikas si trovano in una situazione insolita. È un grande giorno per la famiglia di Pradhan.

“Jaise Ko Taisa” (episodio 5) – L’opposizione politica contro la famiglia di Pradhan prende la sua forma definitiva. Abhishek sceglie da che parte stare, forte e chiaro.

“Aukaat” (episodio 6) – Pradhan Ji, disperato, tenta di mantenere pienamente la sua più grande promessa elettorale. Abhishek ottiene un controllo di realtà, ma in modo duro.

“Dost Yaar” (episodio 7) – Abhishek mette in dubbio la sua importanza nella squadra di Pradhan. Pradhan Ji e Manju Devi hanno i loro dilemmi.

“Parivaar” (episodio 8) – Paura di perdere la battaglia della percezione a causa del suo avversario politico Pradhan Ji, fa una scelta difficile. Un Abhishek sconvolto cerca di distaccarsi emotivamente dalle persone intorno.

Come è stata valutata la serie finora?

Quando la prima stagione di Panchayat è stata presentata per la prima volta nell’aprile 2020, la serie è diventata un classico e un grande successo tra i fan non solo a livello nazionale, ma in tutto il mondo.

Ai Filmfare OTT Awards 2020, Panchayat ha vinto quattro delle sue sette nomination, tra cui per la migliore serie comica, il miglior attore in una serie comica (Jitendra Kumar), il miglior attore non protagonista in una serie comica (Raghubir Yadav) e la migliore attrice non protagonista in una commedia Serie (Neena Gupta).

Il successo si è tradotto anche in vari siti Web di feedback basati sugli utenti, dove Panchayat sta attualmente ottenendo un punteggio di 8,8/10 su IMDB e un 4,7/5 sulle valutazioni medie degli utenti del Times of India.

“Questo è lo spettacolo che ti fa sorridere mentre lo guardi. Ti innamori di ogni personaggio dello spettacolo. Alla fine, ho sentito che otto episodi non erano abbastanza. Aspetterò la stagione 2″. – Utente shresthadivasdas, tramite IMDB.

