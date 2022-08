La stagione 2 di A League of Their Own sta accadendo su Prime Video?

Una lega a sé stante, una serie Prime Video adattata dall’omonimo film del 1992, ha suscitato molto scalpore. Mentre il film originale si concentrava sulla vita reale della All American Girls Professional Baseball League e sui Rockford Peaches che si sono uniti per creare una squadra di baseball stellare, la serie racconta una storia più diversificata rispetto al suo predecessore.

I suoi due protagonisti, Carson Shaw e Max Chapman, sono donne omosessuali che cercano di provare a diventare giocatrici di palla professionistiche. Carson sta affrontando i limiti personali che ha imposto a se stessa, un’attrazione inaspettata per la sua compagna di squadra Greta Gill e un viaggio per riconoscere che il suo matrimonio con suo marito, Charlie, non la sta soddisfacendo. Il tutto pur essendo un catcher per i Peaches.

A Max piacerebbe far parte dell’AAGBL, ma è nera e le viene automaticamente impedito di fare le prove nonostante la sua abilità come lanciatore. Inoltre, non è la benvenuta nel team della fabbrica locale. È il sogno di Max avere una squadra a cui appartiene, ma le porte continuano a chiudersi. Se non riesce ad afferrare l’obiettivo che le scivola dalle dita, potrebbe dover rilevare il parrucchiere di sua madre, che non è la vita che ha visto per se stessa.

La storia che circonda queste due donne apre il pubblico a narrazioni incentrate su com’è essere una donna nel baseball (in particolare negli anni ’40 durante la seconda guerra mondiale), nonché sulla natura costrittiva e pericolosa delle opinioni della società americana sul genere, sessualità e razza che ostacolano le identità emarginate.

Una lega a sé stante è anche una serie dannatamente buona e divertente che si è conclusa con un sussulto degno di un cliffhanger. I fan dello show possono anticipare una stagione 2? Ecco cosa sappiamo!

La stagione 2 di A League of Their Own sta per accadere?

Sebbene Amazon non abbia annunciato ufficialmente una seconda stagione per la serie, i co-creatori Abbi Jacobson e Will Graham stanno già lavorando alla stagione 2. Secondo Variety Graham ha detto quanto segue a un panel del TCA:

Abbiamo già iniziato a scrivere e portare la storia per la stagione 2. La nostra speranza è di girare verso metà primavera. E vedremo come funzionerà con tutto ciò che arriva molto a questo.

Ti terremo aggiornato su un annuncio ufficiale di rinnovo. Resta sintonizzato sul telecomando nascosto!