La stagione 1 di Riches è un binge watch o un’uscita settimanale su Prime Video?

PARIGI, FRANCIA – 28 MARZO: In questa illustrazione fotografica, si vede un telecomando davanti a uno schermo televisivo che mostra un logo Prime Video il 28 marzo 2020 a Parigi, Francia. A causa dell’epidemia di coronavirus che sta attualmente colpendo il mondo intero, la piattaforma di streaming video Amazon Prime Video si unisce a Netflix e YouTube per ridurre l’utilizzo della larghezza di banda. (Illustrazione fotografica di Chesnot/Getty Images)

Tutto da sapere su The Meg 2: The Trench (data di uscita, sinossi, altro) di Sandy C.

Sei pronto a scoprire quale dei Richards sarà in cima? La serie PrimeVideo Ricchezze verrà aggiunto alla piattaforma venerdì 2 dicembre.

Siamo tutti abituati alle serie drammatiche che mostrano le famiglie sull’orlo mentre si combattono l’un l’altra per il controllo senza compromessi. L’abbiamo visto con il dramma di successo della FOX Impero e lo stiamo vedendo ora all’anticipazione della stagione 4 di HBO Successione. Nonostante i suoi predecessori, Ricchezze, offre un’altra prospettiva nella vita dei grandi e ricchi. Presenta una famiglia nera che cerca di capire come ottenere il controllo su ciò che è loro, anche se le persone a cui sono vicine si intromettono.

È un nuovo spettacolo che non vuoi perderti ma, se ti stai chiedendo se puoi guardare l’intera prima stagione in una sola volta o se dovrai aspettare ogni settimana per guardarlo, continua a leggere scopri se Ricchezze è un binge watch o una serie di uscite settimanali!

Programma di rilascio dell’episodio di Riches

Venerdì 2 dicembre, tutti e sei gli episodi della stagione 1 di Riches inizieranno in streaming su Prime Video. Poiché questa è la premiere della serie, sarai in grado di farti un’idea della famiglia in un breve lasso di tempo. Il binge-watching di una nuova soap è altrettanto divertente che pensi. Se rimani su un cliffhanger, puoi andare direttamente al prossimo episodio per scoprire cosa succede dopo.

La prima stagione offrirà uno sguardo nel mondo dei Richards, una ricca famiglia che deve fare i conti con l’impero che il loro patriarca ormai defunto si è lasciato alle spalle. Non aspettare e guarda questa serie il prima possibile. Sembra che sarà un programma degno di nota su cui sintonizzarsi il prima possibile.

Guarda il teaser trailer qui sotto:

Dal momento che lo spettacolo sta per ottenere il pubblico iniziale, non ci sono notizie sul fatto che lo spettacolo verrà rinnovato per una seconda stagione, ma non preoccuparti! Tieni gli occhi aperti proprio qui con Hidden Remote per saperne di più Ricchezze notizie e copertura.