La settima stagione di Why This Is Us non sarà pubblicata sulla NBC

Da quando è arrivato per la prima volta sui nostri schermi nel 2016, This Is Us è stato uno degli spettacoli più popolari in TV, guadagnando fan e consensi di critica in tutto il mondo.

Nel gennaio 2022, la serie è tornata sulla NBC per la sua tanto attesa sesta e ultima stagione, lasciando i fan a pochi mesi dall’addio alla famiglia Pearson per l’ultima volta.

Ma perché This Is Us sta finendo e perché non tornerà per la stagione 7?

This Is Us: data di uscita e trama della sesta stagione

La sesta stagione di This Is Us è arrivata sulla NBC a metà stagione martedì 4 gennaio 2022.

La nuova stagione concluderà la storia della famiglia Pearson, poiché Jack e Rebecca continuano a crescere i loro figli, i Tre Grandi, negli anni ’80, mentre la progenie di Pearson ormai adulta ha vite complesse nel presente.

Dopo la scena shock flash-forward alla fine della stagione 5, il panorama di This Is Us è destinato a cambiare considerevolmente nel corso dei prossimi episodi man mano che le relazioni crescono e vacillano.

Why This Is Us stagione 7 non accadrà

This Is Us non tornerà per la settima stagione perché è sempre stato il piano dei creatori dello show avere una serie di sei stagioni.

Quando This Is Us è stato rinnovato per le stagioni 4, 5 e 6 nel 2019, il creatore Dan Fogelman ha lasciato intendere che la stagione 6 sarebbe stata l’ultima puntata, dicendo a The Hollywood Reporter: “Penso che siamo più o meno nel mezzo di dove la serie televisiva sta per partire”.

Nel 2021, dopo la fine della stagione 5, è stato ufficialmente annunciato che la stagione 6 sarebbe stata l’ultima stagione, a cui Fogelman ha twittato: “Chiunque abbia detto casualmente per la prima volta “Tutte le cose belle devono finire” non ha mai dovuto interrompere il proprio cosa preferita. Sebbene sia triste di avere solo 1 stagione rimasta, sono anche grato alla NBC per averci permesso di terminare lo spettacolo come e quando abbiamo sempre voluto. Lavoreremo sodo per bloccare l’atterraggio. #Questi siamo noi”

Quindi, mentre i fan di This Is Us saranno senza dubbio delusi nel vedere la fine dello spettacolo, possono trarre conforto dal fatto che alla serie dovrebbe essere concessa una conclusione soddisfacente piuttosto che finire bruscamente dopo essere stata cancellata o svanita dopo essere stata rinnovata anche per una stagione molti.

I fan non riescono a credere che This Is Us stia finendo

Anche se è in programma da un po’, molti fan di This Is Us non riescono ancora a credere che lo spettacolo stia finendo, con molti che offrono i loro pensieri sui social media.

Un fan su Twitter ha scritto: “Onestamente adoro il fatto che This Is Us abbia sempre avuto un finale pianificato e non abbiano continuato a fare più stagioni anche se probabilmente avrebbero potuto, ma continuerò a tirare fuori tutti i drammi del mondo come finisce e quando finisce perché è davvero la migliore famiglia che si sia mai pentita.

Mentre un altro ha aggiunto: “In realtà sto negando che This Is Us stia finendo come se avessi visto dal vivo dal momento che nel pilot quelle persone sono la mia famiglia, non sono pronto a perderle”.

E infine, questo fan ha notato come il titolo dello show dovrebbe cambiare una volta terminato: “Non posso credere che This is Us stia finendo dopo questa stagione. Presto sarà That Was Us”.

La sesta stagione di This Is Us va in onda su NBC alle 9/8c di martedì dopo la prima il 4 gennaio 2022.

