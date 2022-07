La data di uscita, l’ora e la trama di The Boys Stagione 3 Episodio 8 esplorate

**Attenzione – Spoiler avanti per The Boys**

Il penultimo episodio di I ragazzi ha creato un finale teso tra Soldier Boy e Homelander, all’alba della fine della terza stagione.

Confermiamo la data di uscita e l’ora di rilascio globale dell’episodio 8 della stagione 3 e forniamo un’anteprima della trama.

Sviluppato da Eric Kripke per Amazon Prime Video e basato sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, I ragazzi segue un gruppo di supereroi monetizzati che vengono commercializzati al grande pubblico e vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone e Karen Fukuhara.

Data e ora di uscita dell’episodio 8 di The Boys Stagione 3

Tlui Ragazzi Stagione 3 Episodio 8, intitolato Il selvaggio istantaneo bianco caldodovrebbe essere presentato in anteprima venerdì 8 luglio 2022 su Amazon Prime.

Come altri spettacoli di Amazon Prime, le nuove puntate vanno in onda a mezzanotte GMT nella data di uscita prevista, che si traduce in quanto segue per il resto del mondo:

17:00 PT – USA (7 luglio)

20:00 ET – USA (7 luglio)

01:00 BST – Regno Unito

2 AM CEST – Europa

5:30 IST – India

10:00 AEST – Australia

Anteprima episodio 8

Servendo come finale, l’episodio 8 promette un episodio finale teso tra Soldier Boy e Homelander dopo la rivelazione dell’episodio 7 sulla relazione tra padre e figlio.

Sebbene ci siano tutte le possibilità che Mindstorm abbia mentito a Soldier Boy per dividere lui e Homelander, o forse unirli, il finale rivelerà tutto sulla relazione della coppia in futuro.

La tensione tra Hughie e A-Train potrebbe arrivare al culmine e la regina Maeve potrebbe finire per prendere misure drastiche nelle sue stesse mani.

Quanti episodi ci sono in The Boys?

I ragazzi La stagione 3 è composta da otto episodi, con ogni puntata della durata di 55-68 minuti.

I primi tre episodi della terza stagione sono usciti contemporaneamente su Amazon Prime il 3 giugno 2022 e ora lo spettacolo ha deciso di mandare in onda un episodio a settimana.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi della Stagione 3 e le loro date di uscita programmate:

Episodio 1: Restituire – Venerdì 3 giugno 2022

– Venerdì 3 giugno 2022 Episodio 2: L’unico uomo nel cielo – Venerdì 3 giugno 2022

– Venerdì 3 giugno 2022 Episodio 3: Costa Barbareschi – Venerdì 3 giugno 2022

– Venerdì 3 giugno 2022 Episodio 4: Glorioso piano quinquennale – Venerdì 10 giugno 2022

– Venerdì 10 giugno 2022 Episodio 5: L’ultima volta per guardare questo mondo di bugie – Venerdì 17 giugno 2022

– Venerdì 17 giugno 2022 Episodio 6: Erogasmo – Venerdì 24 giugno 2022

– Venerdì 24 giugno 2022 Episodio 7: Arriva una candela per accenderti a letto – Venerdì 1 luglio 2022

– Venerdì 1 luglio 2022 Episodio 8: Il selvaggio istantaneo bianco caldo – Venerdì 8 luglio 2022