La data di uscita, l’ora e la trama di The Boys Stagione 3 Episodio 7 esplorate

**Attenzione – Spoiler avanti per The Boys**

Insieme a I ragazzi il fandom è rimasto senza parole dopo la narrativa esplosiva dell’episodio 6, molti si chiedono cosa seguirà nell’episodio 7.

Confermiamo la data di uscita e l’ora di rilascio globale dell’episodio 7 della stagione 3 e forniamo un’anteprima della trama.

Sviluppato da Eric Kripke per Amazon Prime Video e basato sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, I ragazzi segue un gruppo di supereroi monetizzati che vengono commercializzati al grande pubblico e vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone e Karen Fukuhara.

The Boys Stagione 3 Episodio 7 Data di uscita e ora di rilascio globale

I ragazzi L’episodio 7 della terza stagione, intitolato Here Comes a Candle to Light You to Bed, uscirà venerdì 1 luglio 2022 su Amazon Prime.

Come altri spettacoli di Amazon Prime, le nuove puntate vanno in onda a mezzanotte GMT nella data di uscita prevista, che si traduce in quanto segue per il resto del mondo:

17:00 PT – USA (30 giugno)

20:00 ET – USA (30 giugno)

01:00 BST – Regno Unito

2 AM CEST – Europa

5:30 IST – India

10:00 AEST – Australia

Immagine da Amazon.

Riepilogo dell’episodio 6 e anteprima della trama dell’episodio 7

Episodio 6 di I ragazzi era molto atteso dal fandom – se il suo avvertimento fosse qualcosa su cui basarsi.

In sintesi, Starlight e Soldier Boy hanno entrambi assistito a scene di natura sessuale, comprese le relazioni di The Deep con un polpo e i gemelli TNT che hanno partecipato a una festa per adulti che Soldier Boy ha reso esplosivo facendo saltare in aria tutti.

Blue Hawk finalmente ha ottenuto la sua punizione ed è stato selvaggiamente assassinato da A-Train, mentre The Female è riuscita a riguadagnare i suoi poteri per salvare Frenchie.

Infine, Billy, Hughie e Soldier Boy hanno tentato di uccidere Homelander, tuttavia, quest’ultimo non è riuscito a farlo e Starlight ha informato gli altri che la regina Maeve era in pericolo.

L’episodio 7 vedrà il ritorno della regina Maeve dopo che i fan pensavano che fosse stata uccisa, che potrebbe essere usata per screditare Starlight e rimuoverlo dalla squadra.

Soldier Boy probabilmente continuerà la sua serie esplosiva, battendo molti spettatori ma non Homelander.

Inoltre, Hughie e A-Train potrebbero scontrarsi per l’ultima volta e la squadra lavorerà ancora una volta per la caduta di Homelander, che probabilmente verrà salvata per il finale.