La data di uscita dell’episodio 3 di Peripheral e l’anteprima della trama

Dopo l’epica avventura fantasy de Gli anelli del potere, Prime Video non perde tempo a cambiare genere per la sua nuova serie, il thriller di fantascienza The Peripheral.

Con Chloë Grace Moretz, la serie vanta alcune delle menti creative che hanno portato la serie Westworld della HBO sui nostri schermi e quindi è ovvio che i valori e le aspettative della produzione sono alti.

Tuttavia, solo i primi due capitoli di The Peripheral sono stati rilasciati il ​​giorno del lancio, il che ha lasciato i fan desiderosi di saperne di più, ma quando verrà pubblicato l’episodio 3 su Prime Video e cosa possono aspettarsi gli spettatori?

Riepilogo episodi 1 e 2 di Peripheral

I primi due episodi di The Peripheral sono volati su Amazon Prime Video venerdì 21 ottobre 2022.

Basato sull’omonimo libro di William Gibson, gli episodi di apertura ci introducono a Flynne Fisher, una giovane donna che vive con il fratello veterano dei marine, Burton, e la madre morente in una piccola città sulle Blue Ridge Mountains.

L’anno è il 2032 e per pagare le spese mediche sempre crescenti della madre, Flynne e Burton guadagnano soldi extra giocando a simulazioni (conosciute come Sims) e alla fine, Flynne ha la possibilità di provare un nuovo Sim che la vede rubare un prezioso segreto da una società nota come Research Institute che ha sede in una Londra futuristica.

Tuttavia, Flynne viene rapidamente a sapere che questo Sim in particolare non è affatto un videogioco futuristico, ma piuttosto una macchina del tempo che la trasporta a Londra nel 2099.

Con la storia che si svolge in due luoghi in due periodi di tempo, Flynne è costretta ad allearsi con Wilf in futuro mentre viene reclutata per aiutare a cercare l’inafferrabile Aelita.

Anteprima episodio 3 di Peripheral

L’episodio 3 di The Peripheral uscirà venerdì 28 ottobre 2022.

Intitolato Haptic Drift, l’episodio vedrà Flynne trascinarsi ulteriormente nel mistero in cui è rimasta invischiata mentre Wilf e i suoi nuovi alleati la interrogano sulla sua relazione con Corbell Pickett.

Nel frattempo, mentre la ricerca di Aelita continua, le forze che si accumulano contro Flynne continuano a crescere poiché la sua parte in questo complotto minaccia di metterla in pericolo ancora maggiore.

Per i fan che vogliono guardare l’episodio 3 di The Peripheral non appena verrà rilasciato, gli spettatori potranno vedere il nuovo episodio dalla mezzanotte Eastern Time negli Stati Uniti.

In tutto il mondo in diversi fusi orari, che si traduce in:

21:00 PT negli Stati Uniti (il 27 ottobre)

00:00 ET negli Stati Uniti

5:00 BST nel Regno Unito

6:00 CEST in Europa

9:30 IST in India

15:00 AEDT a Sydney, Australia

Quanti episodi in totale?

The Peripheral sarà composto da otto episodi in totale.

Tuttavia, come molti dei principali spettacoli di Prime Video, non tutti gli episodi sono stati pubblicati in una volta sola poiché la serie utilizza un programma di rilascio settimanale.

I primi due capitoli sono arrivati ​​​​il 21 ottobre, mentre gli altri seguiranno ogni venerdì fino al 2 dicembre.

Ciò significa che il programma di rilascio completo di The Peripheral è il seguente:

Pilota | 21 ottobre Bonus empatia | 21 ottobre Deriva aptica | 28 ottobre montepremi | 4 novembre E Bob? | 11 novembre Titolo ancora da annunciare | 18 novembre Il Doodad | 25 novembre La creazione di mille foreste | 2 dicembre

Oltre alla prima stagione di The Peripheral, si dice che una seconda puntata sia già in fase di sviluppo, anche se i dettagli sono limitati poiché il cast e la troupe sono concentrati sulla promozione della prima stagione.

The Peripheral è ora disponibile per lo streaming su Prime Video dopo la prima di venerdì 21 ottobre 2022.

