La data di uscita della serie Il Signore degli Anelli è stata anticipata su Amazon Prime

Amazon Prime Video ha appena confermato che la data di uscita della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata anticipata.

Il Signore degli Anelli è facilmente una delle, se non la, più iconiche storie fantasy di tutti i tempi e l’imminente serie live-action del franchise su Amazon Prime Video è sicuramente lo spettacolo più atteso andato in onda nel 2022.

La nuova serie è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, qualche migliaio di anni prima degli eventi della trilogia del film originale, ma presenterà ancora diversi nomi riconoscibili tra cui Galadriel, Elrond e Isildur.

Un’ottima notizia per i fan del franchise del Signore degli Anelli, Amazon Prime Video ha ora confermato che la data di uscita di The Rings of Power è stata spostata un giorno prima: ecco tutto ciò che devi sapere.

Ieri, 16 agosto, Amazon Prime Video ha annunciato in un post sui social media che la loro prossima serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarebbe stata rilasciata un giorno prima del previsto.

Inizialmente la serie doveva debuttare in tutto il mondo venerdì 2 settembre, ora è stata spostata di un giorno a giovedì 1 settembre per gli spettatori in determinati territori internazionali.

Come confermato dal gigante dello streaming OTT, la premiere speciale di due episodi di The Rings of Power verrà lanciata dalle 21:00 Eastern Standard Time del 1° settembre.

Pacific Time – 18:00 (1 settembre)

Ora centrale – 20:00 (1 settembre)

Ora orientale – 9:00 (2 settembre)

Ora britannica – 2:00 (2 settembre)

Ora europea – 03:00 (2 settembre)

Ora dell’India – 6:30 (2 settembre)

Ora delle Filippine – 9:00 (2 settembre)

Ora del Giappone – 10:00 (2 settembre)

Australia Central Time – 10:30 (2 settembre)

Dopo lo speciale debutto in due episodi, la serie tornerà alle trasmissioni settimanali ogni venerdì dai seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico – 9:00

Ora centrale – 10:00

Ora orientale – 00:00

Ora britannica – 5:00

Ora europea – 6:00

Ora dell’India – 9:30

Ora delle Filippine – 12:00

Ora del Giappone – 13:00

Ora centrale dell’Australia – 13:30

“Penso che esplori regioni inesplorate della storia finora. Quindi è basato sulle appendici che arrivano alla fine della trilogia de “Il Signore degli Anelli”. E poi anche poesie e canzoni e storie, voci e storie appena sussurrate che si trovano in qualche modo sparse nel testo”. – Produttore esecutivo e co-showrunner JD Payne, tramite The Wrap.

Quanti episodi ci sono nella prima stagione?

La nuova serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà composta da otto episodi individuali, la cui uscita è attualmente programmata secondo il seguente orario, che culminerà con il finale della serie il 14 ottobre.

Episodio 1 – Giovedì 1 settembre

Episodio 2 – Giovedì 1 settembre

Episodio 3 – Venerdì 9 settembre

Episodio 4 – Venerdì 16 settembre

Episodio 5 – Venerdì 23 settembre

Episodio 6 – Venerdì 30 settembre

Episodio 7 – Venerdì 7 settembre

Episodio 8 – Venerdì 14 settembre

I titoli degli episodi devono ancora essere rivelati.

Il regista JA Bayona ha recentemente spiegato come “Adoriamo tutti quello che ha fatto Peter Jackson e all’inizio abbiamo pensato di creare una sorta di ponte tra lo spettacolo e i film. Ma poi, quando ti rendi conto della complessità di ogni mondo, vieni investito nella tua stessa storia. Poi, inconsciamente, inizi a creare qualcosa che ha una sua vita.

“Il livello era molto alto e sono contento che Amazon avesse l’ambizione di andare lì – ho cercato almeno di eguagliare ciò che ha fatto Peter Jackson – ma più lavoravamo con i personaggi e la storia, più eravamo disconnettersi inconsciamente dai film”. – JA Bayona, SFX Magazine e tramite Games Radar

Bayona ha aggiunto come “Quando leggi i libri di Tolkien, puoi dire quanto apprezzi la bellezza, quindi lo spettacolo è pieno di bellezza. Tolkien è intrinsecamente ottimista, caloroso ed emotivo.

“Questo è un uomo che ha attraversato alcune delle cose più oscure della storia umana [in World War I] e non ne è uscito e ha scritto una storia orribile e disperata. [Tolkien] ha scritto una storia sulla speranza e sul successo di un ragazzino. Abbiamo sempre pensato che fosse la regola numero uno che ci fosse bisogno di vero ottimismo e amore, anche nei momenti più bui e spaventosi dello spettacolo”. – JA Bayona, SFX Magazine e tramite CBR.

