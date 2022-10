La data di uscita della periferica, la sinossi, il trailer e altro ancora

Prime Video ha aggiunto molti nuovi fantastici spettacoli al suo catalogo e uno di cui siamo entusiasti è La periferica! La serie drammatica è basata sull’omonimo libro dell’autore William Gibson.

Lo spettacolo di fantascienza è prodotto da Amazon Studios, Warner Bros Television e Kilter Films. I produttori esecutivi includono il creatore e showrunner Scott B. Smith, il regista Vincenzo Natali, Greg Plageman, Jonathan Nolan Lisa Joy, Athena Wickham e Steven Hoban.

La data di rilascio della periferica

La serie Prime Video debutterà venerdì 21 ottobre sul servizio di streaming. Gli episodi verranno pubblicati settimanalmente fino a venerdì 9 dicembre. Lo streamer ha ordinato una stagione di otto episodi.

La sinossi Periferica

La periferica è incentrato su Flynne Fisher, suo fratello veterano dei marine Burton e la loro madre morente. La famiglia vive in una piccola città nelle Blue Ridge Mountains nell’anno 2032. Mentre la salute della madre peggiora e le spese mediche aumentano, Flynne e Burton guadagnano soldi extra giocando a simulazioni, conosciute anche come Sims. I due fratelli condividono l’avatar di Burton, il “jockey” per i clienti ben pagati per battere livelli di gioco impegnativi.

Quando a Burton viene offerta la possibilità di testare un nuovo Sim, è Flynne che finisce per giocare e fingere di essere suo fratello. The Sim si svolge a Londra e incarica Flynne di irrompere in una società nota come Research Institute per rubare un prezioso segreto. Quando l’incarico va storto, Flynne inizia a rendersi conto che il Sim è più reale di quanto avrebbe mai potuto immaginare. La Londra che sta esplorando esiste nel futuro, anno 2099. E ciò che Flynne ha scoperto al Research Institute ha messo lei e la sua famiglia in grave pericolo.

Ci sono persone del futuro che vogliono usare Flynne per le informazioni che ha rubato, e ci sono altri che la vogliono morta. Flynne incontra Wilf in Future London, un uomo che potrebbe essere la chiave per svelare il mistero a portata di mano. Ma prima, nel suo presente, lei e Burton, insieme alla sua ex unità militare d’élite, devono radunarsi per salvarsi dalle forze intente ad ucciderli. Forze inviate dal futuro per reclamare il segreto vitale rubato da Flynne.

Il cast periferico

Chloë Grace Moretz nel ruolo di Flynne Fisher

Jack Reynor nel ruolo di Burton Fisher

Gary Carr

Eli Goree

Luigi Herthum

JJ Feild

T’Nia Miller

Charlotte Riley

Alessandra Billings

Adelind Horan

Alex Hernandez

Katie Leung

Julian Moore-Cook

Melinda Page Hamilton

Chris Coy

Austin in aumento

I trailer periferici

Le immagini periferiche

