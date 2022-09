La canzone This Wandering Day di Rings of Power ha un’affascinante storia di origine

Chiunque abbia mai letto Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit saprà che JRR Tolkien era un fan dell’inclusione di canzoni e poesie tra i viaggi epici dei suoi personaggi.

Ora, The Rings of Power di Amazon ha seguito la stessa scia dell’episodio 5 presenta un’affascinante canzone chiamata This Wandering Day, cantata dal personaggio di Megan Richards, Poppy Proudfellow.

Non solo la canzone The Rings of Power è in armonia con le tradizioni musicali di Tolkien, ma This Wandering Day rende anche omaggio a un’amata citazione dello stesso Signore degli Anelli e ha persino una bizzarra storia di origine per l’avvio.

Poppy canta This Wandering Day in The Rings of Power

Nella scena di apertura dell’episodio 5, raggiungiamo gli Harfoots mentre continuano la loro migrazione.

Per aiutare la banda nel loro viaggio, Nori chiede alla sua amica Poppy di cantare la “canzone ambulante” di sua madre.

Poppy obbedisce e, nonostante porti un carro pesante, si mette a cantare, dando un’interpretazione di This Wandering Day mentre gli Harfoots arrancano attraverso la natura selvaggia della Terra di Mezzo.

Cantata con un twang irlandese, la canzone rende omaggio a un’amata citazione di Tolkien in quanto include come variazione del verso “Non tutti coloro che vagano sono persi” che compare nel poema “The Riddle of Strider” che appare in The Fellowship of il romanzo dell’Anello.

La canzone ha un’origine insolita

Anche se può sembrare appropriato che The Rings of Power includa una canzone per rispecchiare il lavoro di Tolkien, gli showrunner non l’hanno originariamente pianificato.

Parlando in un panel al Comic-Con di San Diego del 2022, l’attrice Megan Richards ha spiegato le origini della canzone.

“Adoriamo il karaoke. Abbiamo fatto molto in Nuova Zelanda”, ha spiegato. “C’è stata una serata di karaoke con JA [Bayona, the director of episodes 1 & 2]e c’erano anche gli showrunner”.

E JA mette su “Suddenly Seymour” e mi passa il secondo microfono senza dire nulla”, ha continuato. “Quindi cantiamo insieme e penso che ci sia un video da qualche parte. “

“Il giorno dopo ricevo una chiamata da Patrick [McKay, one of the showrunners] e lui è tipo, ‘Vuoi cantare nello spettacolo?’ E io ero tipo ‘Sì!'”, ha aggiunto Megan. “Quindi ora sto cantando nello show e JD [Payne, fellow showrunner] ha scritto dei testi incredibili e ho avuto modo di lavorare con Bear McCreary che, come hai appena sentito, è incredibile. Quindi sì, è fantastico!”

Questo Wandering Day è disponibile per lo streaming

Prima dell’arrivo di The Rings of Power, è stato pubblicato un enorme album della colonna sonora per la serie.

Tra i 37 brani musicali dell’album c’era This Wandering Day, che è stato un brano popolare tra i fan.

L’album della colonna sonora di The Rings of Power è disponibile per lo streaming su Spotify e Apple Music, mentre una versione estesa può essere trovata su Amazon Music che ha anche album per ogni episodio individualmente.