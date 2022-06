Kimiko muore in The Boys? Svelato il destino della terza stagione del personaggio

**Attenzione – Spoiler avanti per The Boys**

Stagione 3 Episodio 4 di I ragazzi I fan di Kimiko erano seriamente preoccupati dopo quel cliffhanger che spalanca gli occhi, ma l’episodio 5 rivela il destino del personaggio.

Confermiamo se Kimiko muore nella terza stagione, discutiamo se il personaggio incontra la sua fine nei fumetti e forniamo una guida agli episodi della stagione in corso.

Sviluppato da Eric Kripke per Amazon Prime Video e basato sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, I ragazzi segue un gruppo di supereroi monetizzati che vengono commercializzati al grande pubblico e vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone e Karen Fukuhara.

No, Kimiko non muore I ragazzi Stagione 3.

Stagione 3 Episodio 4, intitolato Glorioso piano quinquennaleha visto Butcher e il gruppo individuare l’arma russa che stavano seguendo.

Quando è stato rivelato che Soldier Boy era l’arma, il personaggio ha reagito dopo essere stato tirato fuori dalla camera e sparato una luce atomica dal suo petto.

Rivolto a Frenchie, Kimiko si è tuffato davanti a lui per salvarlo e di conseguenza è stato colpito dalla luce ed è crollato.

L’attuale episodio 5 della terza stagione ha rivelato che Kimiko è sopravvissuta all’esplosione di Soldier Boy ed è stata mostrata mentre si stava riprendendo in ospedale, tuttavia, i suoi poteri non hanno guarito la sua ferita, cosa di cui sembrava essere felice.

Kimiko muore nel fumetto?

Sì, Kimiko muore I ragazzi fumetto, tuttavia, lo spettacolo Amazon è noto per non seguire rigidamente il materiale originale.

L’epilogo della narrativa a fumetti mostra Butcher che va su tutte le furie, progettando di bombardare diverse località del paese prendendo di mira tutti usando il Composto V.

Quando Kimiko e Frenchie cercano di localizzare le bombe di Butcher, purtroppo vengono uccisi entrambi in un’esplosione e non per mano di Soldier Boy.

Immagine da Amazon.

Quanti episodi nella terza stagione di The Boys?

I ragazzi La stagione 3 è composta da otto episodi, con ogni puntata della durata di 55-68 minuti.

I primi tre episodi della stagione in corso sono usciti contemporaneamente su Amazon Prime il 3 giugno 2022 e la serie ha ora deciso di mandare in onda un episodio a settimana.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi della Stagione 3 e le loro date di uscita programmate:

Episodio 1: Restituire – Venerdì 3 giugno 2022

– Venerdì 3 giugno 2022 Episodio 2: L’unico uomo nel cielo – Venerdì 3 giugno 2022

– Venerdì 3 giugno 2022 Episodio 3: Costa Barbareschi – Venerdì 3 giugno 2022

– Venerdì 3 giugno 2022 Episodio 4: Glorioso piano quinquennale – Venerdì 10 giugno 2022

– Venerdì 10 giugno 2022 Episodio 5: L’ultima volta per guardare questo mondo di bugie – Venerdì 17 giugno 2022

– Venerdì 17 giugno 2022 Episodio 6: Erogasmo – Venerdì 24 giugno 2022

– Venerdì 24 giugno 2022 Episodio 7: Arriva una candela per accenderti a letto – Venerdì 1 luglio 2022

– Venerdì 1 luglio 2022 Episodio 8: Il selvaggio istantaneo bianco caldo – Venerdì 8 luglio 2022