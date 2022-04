Into The Shadows tornerà per la stagione 2 su Amazon Prime Video

La serie sequel del franchise di Breathe, Into the Shadows, tornerà su Amazon Prime Video con la stagione 2 recentemente confermata sui social media.

In questo momento, non ci sono molti programmi polizieschi indiani o serie thriller più grandi (o addirittura migliori) di Respirare franchising.

Il franchise è iniziato alla grande dopo la sua premiere nel 2018 ed è sicuro dire che la serie sequel, Respira: nell’ombraha soddisfatto tutte le aspettative nel 2020.

Per fortuna, Amazon Prime Video ha finalmente confermato che Breathe: Into the Shadows tornerà per la stagione 2 e altre missioni da mangiarsi le unghie.

Breathe: Into the Shadows stagione 2 confermata

Ieri, 28 aprile, Amazon Prime Video ha confermato che Breathe: Into the Shadows stagione 2 era in produzione.

L’annuncio è stato fatto nell’ambito dell’evento promozionale See Where It Takes You, in cui sono stati rivelati oltre 40 film e serie!

La rivelazione è stata accompagnata da una breve didascalia in anteprima: “È ora di dare il bentornato a un favorito! Fai attenzione a un’altra intrigante storia di colpi di scena e giochi mentali!

È stato anche condiviso che la regia della seconda stagione sarebbe stata Mayank Sharma, con la sceneggiatura diretta da Mayank Sharma, Arshad Syed e Vikram Tuli. La sceneggiatura è fornita da Arshad Syed, Vikram Tuli, Mayank Sharma e Priya Saggi, con i dialoghi di Abhijeet Deshpande.

È interessante notare che in precedenza c’erano state alcune preoccupazioni sul fatto che Breathe: Into the Shadows sarebbe stato uno degli spettacoli che non avrebbe visto una seconda stagione su Amazon Prime.

Questo perché sia ​​le recensioni del pubblico che quelle della critica della prima stagione erano decisamente contrastanti; segnando solo un 7,6/10 su IMDB e 3,3/5 su The Times of India.

Tuttavia, Amazon Prime Video ha investito molto nel mercato indiano, come dimostrato ancora una volta dal recente evento di rivelazione See Where It Takes You.

Quando uscirà Breathe: Into the Shadows stagione 2?

Sebbene la notizia della stagione 2 di Breathe: Into the Shadows sia stata accolta favorevolmente, i fan saranno delusi nell’apprendere che una data di uscita mirata non è stata condivisa da Amazon Prime Video India.

Tuttavia, possiamo fare alcune previsioni su quando la serie tornerà in base al programma di produzione delle due precedenti iterazioni nel Respirare franchising.

La prima stagione è stata annunciata alla fine del 2018, facendo il suo debutto in streaming il 10 luglio 2021. Sfortunatamente, la pandemia di coronavirus in corso ha avuto un grave impatto sul programma di produzione della prima stagione.

La buona notizia è che da allora molte di queste restrizioni sono state revocate, indicando che la produzione della seconda stagione potrebbe essere notevolmente più snella.

Con il recente annuncio, i fan possono aspettarsi che Breathe: Into the Shadows torni nel quarto trimestre del 2022 o nel primo trimestre del 2023, a seconda di quando le riprese potranno iniziare ufficialmente.

Ancora una volta, continueremo ad aggiornare questa pagina con ulteriori informazioni man mano che viene confermato, quindi continua a controllare di nuovo per le ultime notizie sul rilascio della stagione 2 di Breathe: Into the Shadows.

Chi sarà scelto nella nuova stagione?

Il casting per Respirare è stato interessante, scambiando la maggior parte dei personaggi ma con il protagonista centrale che si muoveva tra la prima serie e il sequel’.

Nella seconda stagione di Into the Shadows, possiamo aspettarci che sia Abishek Bachchan (Dott. Avinash Sabharwal) che Amit Sadh (Kabir Sawant) riprendano i loro ruoli.

A parte questi due, è difficile prevedere il cast principale senza alcuna informazione ufficialmente confermata. Con Nithya Menen (Abha Sabharwal), Ivana Kaur (Siya Sabharwal) e Saiyami Kher (Shirley) che probabilmente avranno ruoli ricorrenti, è una scommessa sicura che molti membri del cast faranno la loro rappresaglia nella seconda stagione.

L’elenco completo del cast della prima stagione includeva:

Abhishek Bachchan nel ruolo del dottor Avinash Sabharwal/ J

Amit Sadh nel ruolo di Kabir Sawant

Nithya Menen nel ruolo di Abha Sabharwal

Ivana Kaur nel ruolo di Siya Sabharwal

Shrikant Verma come Jaiprakash

Saiyami Kher nel ruolo di Shirley

Plabita Borthakur nel ruolo di Meghna Verma

Hrishikesh Joshi nel ruolo di Prakash Kamble

Shradha Kaul nel ruolo di Zeba Rizvi

Shruti Bapna nel ruolo di Natasha Garewal

Resham Shrivardhan nel ruolo di Gayatri Mishra

Shataf Figar nel ruolo del dottor Narang

Nizhalgal Ravi nel ruolo del preside Krishnan Moorthy

Respira nell'ombra… serie brillante..@juniorbachchan sei eccezionalegg… — Danesh Gandhi (@Danesh72206292) 10 luglio 2020

In altre notizie, quanti episodi ci sono nella stagione 4 di Ozark, parte 2?