Incontra Blue Hawk di The Boys e l’attore Nick Wechsler

**Attenzione – Spoiler avanti per The Boys**

I ragazzi La terza stagione ha introdotto un nuovo personaggio Blue Hawk nel mix e i fan sono ansiosi di saperne di più su di lui e sull’attore che lo interpreta.

Ti diamo un’introduzione adeguata a Blue Hawk, riveliamo l’attore che interpreta la nuova aggiunta al roster e forniamo una guida agli episodi della terza stagione.

Sviluppato da Eric Kripke per Amazon Prime Video e basato sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, I ragazzi segue un gruppo di supereroi monetizzati che vengono commercializzati al grande pubblico e vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone e Karen Fukuhara.

I ragazzi | Trailer ufficiale della stagione 3 | Primo video BridTV 10035 I ragazzi | Trailer ufficiale della stagione 3 | Primo video https://i.ytimg.com/vi/K-8VYKUZYiw/hqdefault.jpg 1014127 1014127 centro 13872

Chi è Falco Blu?

Viene introdotto Blue Hawk I ragazzi Stagione 3 Episodio 3, intitolato Costa Barbareschidurante un notiziario mostrato ad A-Train.

La clip ha rivelato che Blue Hawk ha salvato una donna dall’aggressione quando in realtà, l’uomo accusato della rapina era innocente nella questione, lasciando gli spettatori a interrogarsi sulle motivazioni di Blue Hawk.

Blue Hawk è un personaggio originale per lo spettacolo che non è apparso nella serie di fumetti e il recente episodio lo vede entrare in un alterco con A-Train e Nate.