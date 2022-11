Prime Video sta davvero intensificando il suo gioco! Sebbene lo streamer sia sempre stato fantastico nell’essere la sede di più spettacoli e film prodotti da altre società e reti, anche il servizio di streaming ha creato molti dei propri contenuti. E questo si estende ad Amazon Freevee.

Alcuni fantastici Prime Video Originals includono La periferica, Il suono di 007il prossimo film di Dwayne Johnson Rossoe serie nominate agli Emmy I ragazzi.

Nel gennaio 2019 è stato lanciato il canale video IMDb di proprietà di Amazon, IMDb Freedive. Nel giugno di quell’anno, la società decise di cambiare il nome in IMDb TV. Poi, finalmente, nell’aprile 2022, il canale è stato rinominato in quello che ora lo conosciamo come Amazon Freevee.

Amazon ha già Prime Video, quindi perché l’azienda ha un altro servizio di streaming? In cosa differiscono i due? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

In che modo Amazon Freevee è diverso da Prime Video?

Amazon Freevee è, come suggerisce il nome, completamente gratuito! Gli spettatori non devono pagare nulla per guardare i contenuti riprodotti sul servizio. Tuttavia, ci sono annunci ovviamente. Ci sono un certo numero di film, spettacoli e Freevee Originals in streaming sulla piattaforma.

Puoi guardare i contenuti su Amazon Freevee in diversi modi, tra cui Fire TV, sul tuo computer e tramite il canale Amazon Freevee sull’app Prime Video. Quindi qual è la differenza tra i due?

In realtà, il servizio video gratuito supportato da pubblicità è per coloro che non sono abbonati a Prime Video e non vogliono pagare per lo streamer. Ovviamente non hanno lo stesso contenuto. Ma c’è ancora molto da guardare su Amazon Freevee se vuoi provarci!

Deadline riporta che una popolare soap opera australiana, Vicinato, è stato salvato dal servizio di streaming gratuito. Dovrebbe essere presentato in anteprima negli ultimi mesi del 2023, secondo il punto vendita.

Hai usato Amazon Freevee? Cosa ne pensi del servizio di streaming? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!