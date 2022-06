Il significato volgare di Erogasmo in The Boys spiegato

Ci siamo aspettati molte cose da The Boys nel corso degli anni…

Tutto sommato, ha offerto tutto ciò che siamo cresciuti non aspettarsi dal cinema di supereroi mainstream. Eppure, contro ogni previsione, ha colpito le masse.

Questo dimostra che c’è il desiderio di vedere qualcosa di fresco, tagliente e sovversivo. A questo proposito, lo showrunner Eric Kripke offre assolutamente la sua serie americana violenta e cupamente comica. Tuttavia, anche lui è disposto ad ammettere quando il cast e la troupe stanno impazzendo con la natura esplicita del contenuto.

L’episodio 6 della terza stagione – intitolato Herogasm – è preceduto da un avviso di contenuto che prende in giro scherzosamente che la puntata “non è adatta a nessun pubblico”. Quindi coloro che sbagliano per eccesso di cautela si porranno una domanda: qual è il significato di Erogasmo, esattamente?

***ATTENZIONE: SPOILER PER LA STAGIONE 3 EPISODIO 6***

Video Amazon Prime

Il significato di Erogasmo in The Boys spiegato

L’erogasmo non è un sentimento o una sensazione ma, invece, un evento nel contesto dell’universo di The Boys. È un raduno annuale e un’orgia, in cui i supereroi si affollano per impegnarsi in un’inimmaginabile esibizione di sesso di gruppo.

Sebbene sia aperto ai sovrintendenti, non è esattamente frequentato dai personaggi di più alto profilo; i sovrintendenti meno conosciuti costituiscono la maggior parte della partecipazione.

Scopriamo nel recente episodio che l’evento di quest’anno è ospitato dai TNT Twins, membri del team del passato di Soldier boy. Soldier Boy afferma di essere stato colui che ha creato l’intero concetto di Erogasmo in primo luogo.

Il pubblico è invitato a guardare l’orgia svolgersi in vividi dettagli, con una serie di sovrintendenti che si presentano ed esibendo la loro vasta gamma di, ehm… talenti… durante la serata.

Personaggi più importanti arrivano sulla scena, ma non per il motivo per cui era previsto Herogasm.

Probabilmente hai già dedotto che Erogasmo non è una vera parola ed è stato inventato per lo spettacolo, anche se ha origine come il titolo di una miniserie di fumetti in sei numeri che funge da spin-off di The Boys, riferisce Men’s Health.