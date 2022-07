Il ruolo di Rings of Power di Lenny Henry spiegato mentre i fan reagiscono

Un invito a tornare nella Terra di Mezzo? Non importa se lo facciamo.

di JRR Tolkien Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli le trilogie sono tra le opere più amate della letteratura fantasy, persino della letteratura.

Sono già stati portati sullo schermo come blockbuster mozzafiato dal regista neozelandese Peter Jackson. Si è avvicinato in modo notevole e ambizioso Lo Hobbit come una trilogia nonostante sia una lettura molto veloce.

Da allora il pubblico è stato ansioso di tornare al franchise La battaglia dei cinque eserciti. Fortunatamente, Amazon Studios stanno riaprendo i cancelli con Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, una nuovissima serie TV degli showrunner JD Payne e Patrick McKay. È ambientato migliaia di anni prima Lo Hobbit e Il Signore degli Anelliche si svolge nella Seconda Era della Terra di Mezzo.

Immergendoci più a fondo nella ricca storia della Terra di Mezzo, siamo pronti per conoscere la forgiatura degli anelli titolari, l’ascesa di Sauron e oltre. Il progetto è uno dei più promettenti ed emozionanti dell’anno, soprattutto quando si dà un’occhiata al cast. Lenny Henry recita Gli anelli del poterema come chi?

Chi interpreta Lenny Henry ne Gli anelli del potere?

Lenny Henry interpreta il personaggio di Sadoc Burrows ne Gli anelli del potere.

L’attore e comico britannico di 63 anni interpreta un anziano Harfoot e, per coloro che non hanno familiarità con Harefoot, sono una delle tre razze di Hobbit; gli altri due sono Stoors e Fallohides.

Il Fandom de Il Signore degli Anelli sottolinea che Harefoots aveva la pelle più scura di Stoors e Fallohides, trovando case in buchi che chiamavano smials. Per quanto riguarda i loro rapporti con le altre razze, erano in buoni rapporti con i Nani.

Questi erano il tipo più comune di Hobbit e sebbene la loro storia iniziale mostrasse che vivevano in basso nelle Montagne Nebbiose, aiutarono a colonizzare la Contea molti, molti anni dopo.

Sadoc Burrows era nella scrittura originale di JRR Tolkien? No, il personaggio è stato creato per The Rings of Power. Apparirà insieme ad altri Harfoots come Elanor Brandyfoot e Poppy Proudfellow.

I fan reagiscono a Sadoc Burrows di Rings of Power

Alcuni fan dell’attore sono recentemente passati su Twitter per reagire all’aggiunta di Lenny Henry al franchise.

È presente nei teaser, incoraggiando alcuni a difendere la decisione del casting. Altri sono semplicemente sorpresi perché non avevano idea che fosse coinvolto fino ad ora.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Spero in #RingsOfPower. Tutti i soliti bigotti che stringono le loro perle sui personaggi neri si raccontano davvero qui: Lenny Henry è cresciuto proprio dietro l’angolo da dove Tolkien stesso ha trascorso i suoi anni formativi, è più Shire di chiunque altro nei film. pic.twitter.com/dKvkcuDHHR — 🦌🍻🌲The Lybrarian🏔🎬🍃 (@Thelybrarian) 7 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ho appena visto l’ultimo teaser di LOTR #RingsOfPower e c’è Lenny Henry come lo sento solo ora 😂 — Mel Barfield | Copywriting (@allcopymel) 7 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro il #RingsOfPower non uscirà fino a settembre 😩 Adoro che Lenny Henry sia in questo #Silmarillion — MaryBlueTxn 🇺🇦 (@MaryUsedToSub72) 16 maggio 2022

‘Sono uno Hobbit nero, è fantastico’

Lenny è apparso in precedenza su BBC Radio e ha parlato del suo lavoro sul progetto mastodontico:

“Sono un Harfoot… sono uno Hobbit nero, è fantastico, e ciò che è degno di nota in questa serie di libri, è un prequel dell’Era che abbiamo visto nei film. Riguarda i primi giorni della Contea e dell’ambiente di Tolkien, quindi siamo una popolazione indigena di Harfoots.

Ha aggiunto: “Siamo hobbit ma ci chiamiamo Harfoots, siamo multiculturali, siamo una tribù, non una razza, quindi siamo neri, asiatici e marroni, anche tipi Maori al suo interno… È un nuovissimo set di avventure che seminano alcune delle origini di diversi personaggi e ci vorranno almeno dieci anni per raccontare la storia.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere inizia la prima su Amazon Prime Video venerdì 2 settembre 2022.

