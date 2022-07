Il padre di Soldier Boy Homelander? Il finale di The Boys S3 Ep7 spiegato

**Attenzione – Spoiler avanti per The Boys**

Il penultimo episodio della terza stagione di The Boys ha consegnato un finale rivelatore per Soldier Boy che crea un finale interessante.

Spieghiamo la fine dell’episodio 7 della terza stagione, discutiamo della relazione di Soldier Boy con Homelander e forniamo una guida agli episodi: non dimenticare che ci sono spoiler!

Sviluppato da Eric Kripke per Amazon Prime Video e basato sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys segue un gruppo di supereroi monetizzati commercializzati al grande pubblico.

Il protagonista è Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone e Karen Fukuhara.

Il padre di Soldier Boy Homelander?

Sì, l’episodio 7 di fine stagione 3, intitolato Here Comes A Candle To Light You To Bed, ha rivelato Soldier Boy è Il padre di Patria.

L’episodio 7 si è concluso con Soldier Boy che ha ucciso Mindstorm dopo che gli è stato detto qualcosa che non voleva sentire, come osservato da Butcher e Hughie.

Gli spettatori scoprono, tramite una telefonata tra la superstar del presente e del passato di Vought, che la sua controparte del 1981 ha fornito un campione di sperma a Jonah Vogelbaum, che ha fatto un bambino: Homelander.

Video Amazon Prime

Il finale della terza stagione di The Boys

L’episodio 8 della terza stagione di The Boys, intitolato The Instant White-Hot Wild, sarà presentato in anteprima venerdì 8 luglio 2022 su Amazon Prime.

Servendo da finale, la recente rivelazione dell’episodio 7 promette un episodio finale teso tra Soldier Boy e Homelander.

Anche se ci sono tutte le possibilità che Mindstorm abbia mentito a Soldier Boy per dividere lui e Homelander, o forse unirli, il finale rivelerà tutto sulla futura relazione della coppia.