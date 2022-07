Il nuovo teaser de Il Signore degli Anelli offre un primo sguardo mozzafiato sulla Terra di Mezzo

Il trailer dell’imminente Lord of the Rings: The Rings of Power di Prime Video è uscito ed è un capolavoro cinematografico.

Certo, Il Signore degli Anelli è noto per la sua trama fantasy epica piena di elfi, nani e hobbit, ma Prime Video ha dato uno sguardo alla cinematografia e alle location impeccabili della serie in arrivo.

Amazon è entrata in una guerra di offerte contro Netflix per i diritti TV e il primo ne è uscito vittorioso, sborsando $ 250 milioni nel novembre 2017, con garanzie di cinque stagioni. Quella cifra da sola l’ha stabilita come la serie più costosa di sempre, ma in seguito The Hollywood Reporter ha riferito che l’intera serie avrebbe totalizzato più di $ 1 miliardo, a causa delle spese di produzione.

Sappiamo che è la qualità rispetto alla quantità, ma se i film sono indicativi, i fan sono abbastanza per lo spettacolo.

Owain Arthur (Prince Durin IV), Robert Aramayo (Elrond), Charles Edwards (Celebrimbor), Benjamin Walker (High King Gil-galad) Per gentile concessione di Prime Video

Il Signore degli Anelli: The Rings of Power trasporta i fan nel passato

Il prequel di successo di Amazon, in arrivo il 2 settembre, è ambientato migliaia di anni prima di The Hobbit. Serve come lezione di storia per i mega-fan in quanto racconta l’ascensione del Signore Oscuro Sauron e il suo piano per dominare la Terra di Mezzo.

Anche la forgiatura degli Anelli del Potere sarà una trama principale, anche se non aspettarti che i favoriti dai fan Frodo e Aragorn facciano un cameo perché non sono ancora nati.

Con la sola prima stagione che costa l’incredibile cifra di $ 462 milioni, è un rivale per Game Of Thrones, che ha speso $ 100 milioni a stagione. E con altre quattro puntate in arrivo (la seconda stagione è già stata rinnovata), sono probabili ampie immersioni nel cast dell’ensemble e vaste terre.

A differenza di quest’ultimo, The Rings Of Power è girato nella splendida Nuova Zelanda e i paesaggi presenti nel teaser sono già mozzafiato.

Guarda il trailer qui:

Chi sono gli attori de Gli anelli del potere?

I produttori hanno sfruttato una serie di attori esperti in tutto il mondo, che vanno dall’Inghilterra, all’Austrialia, dall’America al Porto Rico. Alcuni hanno crediti come Arrow, Dracula e Doctor Who ai loro nomi. Robert Aaramyo, che interpreterà Elrond, è un ex GOT che ha interpretato un giovane Eddard Stark.

L’icona della commedia Sir Lenny Henry interpreterà il ruolo di Harfoot, che è una specie di hobbit. Parlando con BBC Radio, ha condiviso un aggiornamento:

“Sono un Harfoot, perché JRR Tolkien, che era anche lui di Birmingham, all’improvviso c’erano degli hobbit neri, io sono uno hobbit nero, è geniale, e ciò che è degno di nota in questa serie di libri, è un prequel di Age che abbiamo visto nei film, parla dei primi giorni della Contea e dell’ambiente di Tolkien, quindi siamo una popolazione indigena di Harfoots, siamo hobbit ma ci chiamiamo Harfoots, siamo multiculturali, noi” re una tribù non una razza, quindi siamo neri, asiatici e marroni, anche tipi Maori al suo interno.

Ecco la lista del cast finora:

Sir Lenny Henry – Harfoot

Morfydd Clark – Galadriel

Robert Aramayo – Elrond

Owain Arthur – Principe Durin IV

Sophia Nomvete – Principessa Disa

Ismael Cruz Cordova – Arondir

Nazanin Boniadi – Bronwyn

Charlie Vickers – Halbrand

Benjamin Walker – Sommo Re Gil-galad

Daniel Wayman – Lo sconosciuto

Tyroe Muhafidin – Theo

Charles Edwards – Celebrimbor

Maxim Baldry – Isildur

Markella Kavenagh – Elanor “Nori” Brandyfoot

