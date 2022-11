Il mio poliziotto è basato su una storia vera?

Il genere romantico non è estraneo a un triangolo amoroso. Con Harry Styles ed Emma Corrin, Il mio poliziotto è un dramma romantico che affronta più di una semplice relazione segreta.

Con tutto il brusio intorno al debutto cinematografico di Styles in Don’t Worry Darling di recente, non c’è da meravigliarsi se i fan non vedono l’ora di scoprire tutto ciò che non possono sull’apparizione più recente della star.

Prodotto da Amazon Studios, My Policeman racconta la storia di un marito con un amante segreto. Naturalmente, i fan ora si chiedono, My Policeman è basato su una storia vera?