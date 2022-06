Il mio poliziotto anticipa una straziante storia d’amore nel trailer del primo sguardo

DAVID DAWSON, EMMA CORRIN e HARRY STYLES recitano in MY POLICEMAN Foto: Parisa Taghizadeh © AMAZON CONTENT SERVICES LLC

Finalmente abbiamo il primo sguardo all’attesissimo film Il mio poliziotto con protagonista il cantante e cantautore Harry Styles.

Il talento si è dimostrato vocalmente e ha affascinato anche il pubblico sul grande schermo. Quest’anno il nuovo attore è impegnato Non preoccuparti tesoro nelle sale il 23 settembre, seguito da Il mio poliziotto il 21 ottobre negli Stati Uniti e nel Regno Unito

Il dramma romantico uscirà nelle sale cinematografiche per un periodo di tempo limitato, quindi Il mio poliziotto può essere trasmesso in streaming su Prime Video in tutto il mondo a partire dal 4 novembre. Il film è interpretato da Styles, Emma Corrin e David Dawson. Ed è questo trio che è evidenziato nel trailer del teaser.

Il trailer del teaser di Il mio poliziotto

Possiamo solo intravedere ciò che possiamo aspettarci, ma già possiamo vedere parte del dramma e del tumulto che si svolgerà. In una rapida inquadratura, sembra che il poliziotto Tom Burgess (Styles) gli bruci l’uniforme. Forse è stufo delle restrizioni della società? Dopotutto, è costretto a reprimere i suoi sentimenti e non può stare con la persona che ama.

Il mio poliziotto è ambientato nella Brighton degli anni ’50, in Inghilterra. Il film ci porta in un viaggio con una storia d’amore proibita e mutevoli convenzioni sociali. Tom Burgess è gay ma vive in una società in cui è illegale esserlo. Decide di sposare la maestra Marion Taylor (Corrin), ma ha anche una relazione con il curatore del museo Patrick Hazelwood (Dawson).

Il teaser mostra che tre sembrano passare molto tempo insieme. Quanto ne sa Marion e cosa succede quando scopre i veri sentimenti di suo marito? Tornando agli anni ’90, vedremo come questo trio stia ancora vacillando per il desiderio e il rimpianto. Ma ora hanno un’altra possibilità per riparare il danno del passato.

Guarda il trailer qui sotto:

Il mio poliziotto inizierà lo streaming su Prime Video a partire dal 4 novembre 2022.