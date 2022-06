Il merchandising Summer I Turned Pretty, dove acquistare e prezzi

Guardare i personaggi di cui hai imparato a prenderti cura sulla pagina che vengono tradotti sullo schermo è sempre una cosa meravigliosa.

È finalmente giunto il momento per i fan degli amati romanzi di Jenny Han di dare un’occhiata ai loro preferiti reinventati nella serie Amazon Prime Video del 2022.

Creato anche da Jenny Han, il dramma romantico americano per adulti è iniziato in streaming a giugno e ha presentato a chi non conosceva la proprietà il ritratto di Isabel “Belly” Conklin di Lola Tung.

Ritorna al luogo di vacanza estiva annuale della sua famiglia e fa conoscenza con i fratelli Jeremiah e Conrad, che sono amici di famiglia. Ne consegue un triangolo amoroso mentre il pubblico è lasciato a riflettere su quale della coppia alla fine sceglierà di stare.

Sia i fan del libro che i nuovi arrivati ​​ne sono rimasti completamente affascinati, e quale sarebbe una nuova ossessione senza un po’ di merchandising? Con questo in mente, affrontiamo la situazione del merchandising di The Summer I Turned Pretty.

C’è già un sacco di merchandising di The Summer I Turned Pretty che i fan possono acquistare e amare.

Elite Daily riporta che un sacco di articoli sono in vendita su Amazon. Abbiamo compilato un elenco di seguito degli articoli e dei prezzi. Se sei interessato a verificarli, fai semplicemente clic sul link e ottieni la spesa:

Classificato dal più basso al più alto (prezzo)

‘Devi sentirti come se stessi facendo qualcosa di nuovo’

Jenny Han ha recentemente parlato con Collider e ha parlato del processo di adattamento:

“Mi sono avvicinato ad esso come, quali penso siano gli elementi più importanti della storia da conservare? E a cosa interessano di più i fan? Sono in grado di estrarre tutte le e-mail, le lettere e i commenti che ho visto nel corso degli anni dai fan, quindi è così che abbiamo considerato questo adattamento. A cosa interessano di più i fan originali?”

Han ha anche affermato di aver considerato da vicino ciò che lei stessa avrebbe trovato più eccitante da esplorare e ha spiegato: “Come scrittrice, devi anche sentirti come se stessi facendo qualcosa di nuovo in un certo senso. Che non sarà esattamente la stessa cosa, ma qual è il nuovo approccio? E come faccio a renderlo fresco?”

È stato rinnovato per la stagione 2?

Sì, Deadline riporta che la serie è stata ufficialmente rinnovata per la stagione 2.

I fan dei libri saranno entusiasti e avranno un assaggio di ciò che sicuramente verrà da più episodi. Se devi ancora leggerli, hai tutto il tempo! Una data di uscita deve ancora essere confermata.

The Summer I Turned Pretty è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

