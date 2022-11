Il massacro di Chalk River in The English è accaduto nella vita reale?

Alcuni generi sono un gusto acquisito, per non dire altro, e probabilmente incontrerai molte più persone totalmente disinteressate ai western rispetto a quelli che li amano. Tuttavia, il genere un tempo innegabilmente prominente ha probabilmente subito una rinascita negli anni 2010 che è proseguito nel decennio in corso. Non solo sul grande schermo, ma anche su quello piccolo. Un ottimo esempio del western che continua a prosperare e ad affascinare è The English.

Scritta e diretta da Hugo Blick, la serie è stata presentata in anteprima negli Stati Uniti su Amazon Prime Video venerdì 11 novembre 2022 ed è arrivata un giorno prima nel Regno Unito su BBC Two e iPlayer.

La coproduzione anglo-americana racconta la storia dell’inglese Lady Cornelia Locke (interpretata da Emily Blunt) che arriva in Occidente nel 1890 per cercare vendetta per l’uomo che crede abbia ucciso suo figlio. Si unisce a un ex esploratore di cavalleria nella sua ricerca della violenza e la sua storia inizia a disfarsi.

Lavorando attraverso la serie potresti trovarti a chiederti se il massacro di Chalk River in The English sia un evento reale, quindi diamo un’occhiata.

Chalk River Massacre in The English spiegato

Il massacro del fiume Chalk è un evento immaginario e non ha avuto luogo nella vita reale.

In The English, l’evento devastante include l’uccisione di oltre 40 membri dei Cheyenne. Un insediamento di nativi americani è preso di mira dai soldati dell’esercito degli Stati Uniti e servono come squadrone della morte per uccidere persone innocenti.

Apprendiamo che un ricco uomo d’affari che ha fatto fortuna con le miniere in Colorado è arrivato nel Wyoming e ha costruito le fosse comuni delle vittime del massacro del fiume Chalk. Tuttavia, sia i personaggi della serie che il suddetto massacro sono di fantasia.

D’altra parte, Ready Steady Cut riporta che una probabile ispirazione per il massacro del fiume Chalk è il massacro del fiume Powder, avvenuto a circa 50 miglia da Casper, nel Wyoming. L’evento ha visto uccisi 24 membri della tribù Cheyenne.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Emily Blunt è salita sul tappeto rosso per celebrare l’uscita di “The English”, una nuova serie Amazon Prime Video che segue una ricca donna inglese e un ex esploratore di cavalleria Pawnee nel loro viaggio di vendetta pic.twitter.com/sUdqqEcxkP — Reuters (@Reuters) 10 novembre 2022

“Non è un documentario sociale”

Il creatore inglese è stato recentemente intervistato da Paste Magazine e gli è stato chiesto come avesse studiato il progetto per l’accuratezza storica:

“È un’esplorazione del genere, non è un documentario sociale. Questo è uno spazio elevato, ecco cos’è un western. Tuttavia, all’interno di quell’aspetto, ci sono ovviamente quei temi della rappresentazione dei nativi perché se siamo assolutamente onesti, se guardiamo indietro al genere, la sua rappresentazione dei nativi non è eccezionale”.

Ha continuato: “La storia non è eccezionale. Volevo esplorarlo e interrogarlo. Per fare ciò, prima ho ricercato le sceneggiature per me stesso in modo da costruirle in un luogo – che esito a dire, è come i livelli di ricerca Smithsoniani perché mi fa sembrare un fanatico; d’altra parte, è vero».

Hugo rivela che in realtà è andato allo Smithsonian per fare ricerche e una volta che le sceneggiature sono state pronte, il team li ha messi “nelle mani giuste per esaminarne davvero l’autenticità e la sensibilità…”

I fan inglesi non dovrebbero aspettarsi la stagione 2

Né Amazon, né la BBC, né Hugo hanno annunciato che The English è stato rinnovato per la stagione 2, ma è importante riconoscere che il progetto è classificato come una miniserie.

Tenendo conto di ciò, Hugo ha affrontato la storia come un arco di sei episodi, quindi la sesta puntata funge da finale della serie.

L’inglese è in streaming su Amazon Prime Video negli Stati Uniti.

