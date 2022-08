Il film Prime Video è una corsa esilarante che non molla mai

Abbiamo un film nuovo di zecca di Ron Howard che uscirà su Prime Video questo fine settimana Tredici vite. Con il numero di film in uscita questo fine settimana, dovresti rendere questo una priorità? Immergiamoci.

Tredici vite segue l’incredibile storia di un gruppo di ragazzi e dei loro allenatori di calcio che rimangono intrappolati in una grotta sotterranea e una squadra di soccorso deve tuffarsi e prenderli. Il film è interpretato da Viggo Mortensen, Collin Farrell e Joel Edgerton.

La storia è fresca in molte delle nostre menti perché è stata descritta nel documentario del 2021, Il salvataggio. Con il materiale così fresco nelle nostre menti, può essere ugualmente un bene e un male che stiamo ottenendo un film basato sulla storia dopo essere stato rilasciato così vicino al film dell’anno scorso. Abbastanza selvaggio, hai un altro film chiamato Soccorso in grotta che uscirà questo fine settimana e mette in evidenza la stessa storia in uno stile cinematografico.

Quando guardi questo film puoi dire che abbiamo un uomo che sa cosa sta facendo dietro la telecamera. Ron Howard è un maestro nell’avere la telecamera nel posto giusto al momento giusto, indipendentemente dalla sequenza in cui ci trovavamo nel film. Il modo in cui ha catturato alcune di queste scene claustrofobiche ti ha messo nel bel mezzo di queste intense sequenze che mi hanno persino fatto sentire come se fossi nella caverna.

Thirteen Lives è un ottovolante emotivo

Il film ha così tanti alti e bassi che è una corsa sulle montagne russe così emozionante che sei sempre al limite. Gli ultimi trenta minuti di questo film ti vivranno nel caos. Sono così triste che non ho potuto godermela all’interno di un cinema perché so che sarebbe stato incredibilmente proiettato sul grande schermo.

Tredici vite è il tipo di film che ha un cast corale forte. Non credo che nessuno sia migliore dell’altro durante il film, ma tutti sono molto bravi a interpretare le proprie parti. Quando hai persone come Viggo Mortensen, Collin Farrell e Joel Edgerton che lavorano insieme in un film, sai che ti aspetta una vera sorpresa.

Se avessi un osso da scegliere con il film, sarebbe il tempo di esecuzione. Dura poco più di due ore e mezza e ne hai sentito ogni minuto. Avrei potuto facilmente trovare alcuni momenti del film che avrebbero potuto essere ridotti affinché il film si aggirasse intorno a quelle due ore. Onestamente ha tolto al film di essere così lungo.

Complessivamente, Tredici vite è uno dei film meglio diretti che ho visto nel 2022. Ron Howard continua a dimostrare di poter produrre film di alto livello oltre cinquant’anni dopo aver realizzato il suo primo film. Non vuoi perderti questo.

Tredici vite arriva su Prime Video il 5 agosto.