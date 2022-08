Il film è bello da guardare?

Il seguito di Julius Avery a Signore, samaritano, è un altro film di supereroi stanco che tenta di far ripartire un universo cinematografico che non accadrà mai. Inizialmente previsto per l’uscita nelle sale, il film è stato spostato su Amazon Prime Video dopo che la società ha acquisito MGM in un accordo storico all’inizio di quest’anno. Alcuni funzionano bene, ma la maggior parte è una noia relativamente tranquilla che serve solo a creare il mondo di Granite City affinché i suoi registi possano espandersi in “potenziali sequel”.

Sylvester Stallone guida il film nei panni di Joe Smith, un netturbino che vive una vita solitaria. Di fronte a lui vive un ragazzo di tredici anni di nome Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton), ossessionato da un mitico supereroe di nome Samaritano. L’eroe sarebbe morto in un incendio insieme a suo fratello gemello, Nemesis, ma Sam crede che sia ancora vivo e sta cercando di scoprire dove si trova.

Sam guadagna soldi lavorando con Cyrus (Pilou Asbæk), un capobanda che si sforza di diventare la prossima Nemesis e finire ciò che il cattivo ha tentato di iniziare prima di morire. Durante un alterco con alcuni membri della banda di Cyrus, Sam viene salvato da Joe, che mostra una forza sovrumana e resistenza a proiettili e coltelli. Questo porta Sam a credere che Joe sia il Samaritano e che debba vestirsi un’ultima volta per proteggere Granite City da Nemesis II, che cerca di far precipitare la città in un blackout totale.

Samaritan ha avuto l’opportunità di fare qualcosa di spettacolare, ma non ci riesce

Il film ricostruisce elementi della storia che abbiamo già visto in film di supereroi migliori. La creatività delle piccole storie alimenta samaritano, rendendolo un film di supereroi piuttosto deludente. Il cattivo è noioso come la maggior parte dei cattivi dei film di supereroi, la versione letterale opposta dell’eroe, senza alcuna caratteristica distintiva che lo distingua dal Samaritano. Stallone interpreta sia Samaritan che Nemesis in sequenze di flashback, che dovrebbero darci qualsiasi forma di intuizione sul personaggio.

Tuttavia, vediamo due tute da supereroe che combattono perché hanno punti di vista diversi, ma non vengono mai esplorati nei flashback o nei momenti attuali. Vediamo Nemesis e Samaritan combattere perché uno è un eroe e l’altro è un cattivo. Lo stesso accade quando Cyrus assume il ruolo di Nemesis: lo ammira più del Samaritano, eppure il film non prende mai tempo per spiegare perché pensa che Nemesis sia l’eroe e non il Samaritano. Per questo motivo, le motivazioni dei personaggi sono sottilissime, il che rende il film in generale un lavoro ingrato da guardare più di ogni altra cosa.

Diventa più noioso quando il film impiega troppo tempo per andare avanti. Cerca di stabilire un cameratismo tra Sam e Joe, che è mirabilmente fatto ma rinuncia a qualsiasi altro esempio di sviluppo del personaggio. Ci sono alcuni bei pezzi di supereroismo, specialmente quando Joe spiega a Sam come deve “raffreddare” i suoi poteri, in modo che il suo cuore non esploda. Tuttavia, la maggior parte di questi momenti incredibili vengono rapidamente ignorati a favore di uno scarso ritmo e di uno sviluppo del personaggio inesistente mentre Sam e Joe iniziano a formare un quasi legame attraverso situazioni ripetitive.

E anche in mezzo a tutti questi difetti, Sylvester Stallone riesce comunque a dare una performance genuina e sincera. Sta incanalando il suo Rocky Balboa interiore durante le scene di legame con Sam, il che fornisce al film un nucleo emotivo tanto necessario, e condivide una grande chimica con Walton per tutto il film. Asbæk è anche piuttosto agghiacciante come cattivo. Ogni volta che interpreta un antagonista, fai attenzione. È sempre stato avvincente da guardare e offre un’altra prestazione eccezionale qui. È un peccato che il materiale che ha fornito dallo sceneggiatore Bragi F. Schut manchi di profondità.

È anche un peccato che nessuna delle scene d’azione sia buona: ci sono casi di cinetica dappertutto, ma sono impantanati da un montaggio approssimativo e da uno scarso lavoro acrobatico. Inoltre, non aiuta il fatto che il CGI sembri incompiuto, specialmente durante la sua fine, quando il budget relativamente basso del film inizia a sporgere come un pollice dolorante. Non entrerò nei dettagli qui, ma è pessimo come uno dei direct-to-DVD di Stallone Piano di fuga sequel, che potrebbero essere stati parte del motivo per cui Amazon ha deciso di pubblicare il film MGM su Prime Video alla fine.

Una svolta che si verifica verso la fine del film avrebbe potuto funzionare, anche se fosse prevedibile. Tuttavia, il film non ci dedica molto tempo e preferisce gongolare per ciò che potrebbe aver cambiato radicalmente la sua storia in una direzione completamente diversa. Ogni volta samaritano ha l’opportunità di fare qualcosa di veramente spettacolare, lo sperpera immediatamente per qualcosa di più facile e stereotipato. Avrebbe potuto essere un film emozionante che metteva in discussione il bisogno della società di figure eroiche anche nei momenti più bui. Invece, è un altro film d’azione di supereroi banale e stanco, anche se Stallone e Asbæk fanno del loro meglio per rimanere a galla. Un maledetto peccato.

samaritano è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video.