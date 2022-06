Il fandom di The Boys teme che la regina Maeve sia morta dopo lo scontro dell’Ep 5

**Attenzione – Spoiler avanti per The Boys**

Stagione 3 di I ragazzi sta iniziando a mostrare il piano della banda per rovesciare Homelander in movimento, ma il personaggio preferito dai fan Queen Maeve è volato troppo vicino al sole nell’episodio 5.

Discutiamo se la regina Maeve è morta o meno dopo l’episodio 5 della terza stagione, riveliamo se muore nei fumetti e forniamo una guida agli episodi.

Sviluppato da Eric Kripke per Amazon Prime Video e basato sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, I ragazzi segue un gruppo di supereroi monetizzati che vengono commercializzati al grande pubblico e vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone e Karen Fukuhara.

La regina Maeve/Maggie Shaw è morta? – I fan sperano di no

Lo stato della regina Maeve è attualmente sconosciuto, poiché lo spettacolo non è riuscito a confermare se il personaggio è morto o meno.

Stagione 3 Episodio 5, intitolato L’ultima volta per guardare questo mondo di bugieha visto un inevitabile confronto tra Maeve e Homelander dopo che quest’ultimo ha scoperto il piano di Maeve e Starlight per rovesciarlo.

Maeve è stata attaccata da Black Noir e il CEO di Vought ha confermato che ha avuto una ricaduta ed è stata inviata al Global Wellness Center, la stessa scusa che Vought ha dato quando Homelander ha ucciso Supersonic.

Poiché Maeve è un personaggio principale nello show, molti credono che sarebbe ingiusto uccidere il personaggio fuori dallo schermo e molti fan sperano che non sia così:

Il personaggio muore nei fumetti?

Sì, la regina Maeve muore nei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, questa volta di Homelander.

Homelander ha finito per uccidere Maeve dopo che ha aiutato a proteggere Starlight ed è morta mentre Homelander le ha strappato la testa.

L’attore che interpreta la regina Maeve nella serie Amazon, Dominique McElligott, non ha nessun progetto in arrivo elencato su IMDB, il che significa che c’è la possibilità che l’attore sia qui per rimanere per interpretare Maeve ancora per un po’.