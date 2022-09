Il costo per episodio di Rings of Power lo rende il programma TV più costoso di sempre

Da quando è stato annunciato che Amazon aveva acquistato i diritti TV per Il Signore degli Anelli nel 2017, l’attesa è cresciuta lentamente per il tanto atteso ritorno nella Terra di Mezzo in quello che promette di essere uno dei programmi TV più costosi di sempre fatto.

Finalmente, dopo un’attesa di cinque anni, i frutti delle fatiche di Amazon sono finalmente maturi per essere raccolti poiché la premiere di The Rings of Power è ormai alle porte.

Ma la serie de Il Signore degli Anelli è stata all’altezza delle aspettative di essere la serie più costosa della storia? Il costo per episodio di The Rings of Power lo dice sicuramente.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Teaser principale | Video Amazon Prime BridTV 10885 Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Teaser principale | Video Amazon Prime https://i.ytimg.com/vi/f2Cs-u4b6hI/hqdefault.jpg 1053167 1053167 centro 13872

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere uscirà su Amazon Prime Video venerdì 2 settembre 2022.

Ambientato nella leggendaria Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, la serie inizierà in un’era di relativa pace prima che inizino a crescere i sussurri che il male è riemerso.

Gli Anelli del Potere seguiranno personaggi sia nuovi che familiari – da Galadriel ed Elrond al Re dei Nani, Durin e un nuovo clan di Hobbit – e racconteranno le loro storie nelle vaste terre della Terra di Mezzo.

I regni salgono alla gloria e cadono in rovina, gli eroi sono messi alla prova come mai prima d’ora e la speranza è appesa a un filo mentre uno dei più grandi cattivi mai esistiti sulla pagina e sullo schermo minaccia di coprire tutte le terre della Terra di Mezzo nell’oscurità.

Gli anelli del potere © Prime Video | Matt Grazia

Il budget e il costo per episodio di The Rings of Power

In totale, il budget di produzione di The Rings of Power è di 465 milioni di dollari.

Tuttavia, quella cifra non include i 250 milioni di dollari che è costato ad Amazon per assicurarsi i diritti per realizzare la serie dalla tenuta di Tolkien.

In quanto tale, il costo totale per portare la prima stagione di The Rings of Power sugli schermi è di 715 milioni di dollari da capogiro secondo il Wall Street Journal.

Ciò equivale a ben 5,1 milioni di abbonamenti annuali ad Amazon Prime.

Contando solo il budget di produzione di $ 465 milioni, se distribuito sugli otto episodi di The Rings of Power, si traduce in un costo per episodio di $ 58,1 milioni.

Ma se includiamo l’acquisto dei diritti in aggiunta, equivale a 89,4 milioni di dollari sbalorditivi per episodio.

In entrambi i casi, rende The Rings of Power il programma televisivo più costoso mai realizzato e con un certo margine.

Gli anelli del potere © Prime Video

Come si confronta con gli spettacoli più costosi

Molto prima che The Rings of Power uscisse, lo spettacolo veniva pubblicizzato come uno dei pezzi di intrattenimento più costosi mai creati e il suo budget gigantesco cementa bene questo status.

La competizione più vicina al budget di The Rings of Power è la stagione 4 di Stranger Things di Netflix, che secondo il Wall Street Journal è costata circa 30 milioni di dollari per episodio.

Supportati dalla Disney, i programmi TV del Marvel Cinematic Universe, tra cui Loki e The Falcon and the Winter Soldier, seguono da vicino con un budget tipico di $ 25 milioni per episodio.

The Pacific della HBO si guadagna un posto in questa lista grazie a un enorme budget di $ 20 milioni per episodio.

Secondo Variety, il concorrente più vicino di The Rings of Power nel genere fantasy, lo spin-off de Il Trono di Spade, House of the Dragon, arriva con un budget di poco meno di $ 20 milioni per episodio.

Mentre artisti del calibro dell’ultima stagione di Game of Thrones, The Mandalorian e See and The Morning Show di Apple TV+ devono accontentarsi di budget relativamente minuscoli di $ 15 milioni per episodio.

Gli anelli del potere © Prime Video

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere uscirà su Amazon Prime Video venerdì 2 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, quanti episodi de Gli anelli del potere? Programma di rilascio esplorato