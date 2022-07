Il compositore di The Rings of Power è lo stesso de Il Signore degli Anelli?

Le grandi trilogie di tutti i tempi… Guerre stellari‘ corsa originale, quella di Richard Linklater Prima film, Ritorno al futuro, Il Padrino. Sì, molto dibattuto.

Ce ne sono molti che promettono al pubblico la giornata perfetta sul divano, ma siamo realisti. C’è davvero qualcosa di più soddisfacente che perdersi nella Terra di Mezzo la domenica pomeriggio?

La trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson rimane probabilmente la serie di film fantasy più amata mai messa sullo schermo. Naturalmente, i fan sono stati entusiasti di vederlo tornare alla sedia del regista per tre film di Hobbit su tutta la linea. Da allora, d’altra parte, molti appassionati di JRR Tolkien hanno espresso la speranza di poter esplorare ulteriormente questo mondo esaltante sugli schermi.

Non temere, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è qui. Ebbene, sarà venerdì 2 settembre 2022.

La nuovissima serie sarà presentata in anteprima esclusivamente su Amazon Prime Video, ma teaser epici hanno già incoraggiato gli spettatori a porre domande. Vale a dire, chi è il compositore dietro The Rings of Power?

ancora da Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere Prime Video Sneak Peek, Prime Video

Chi è il compositore di The Rings of Power?

Il magistrale Howard Shore è il compositore di The Rings of Power.

Sebbene Howard Shore non abbia ancora confermato esplicitamente il suo ruolo nel progetto, The One Ring riporta che Amazon Prime Video ha rivelato la notizia in un commento Instagram cancellato da allora che puoi vedere nel tweet qui sotto.

Un fan ha commentato alcuni dei messaggi di marketing del film chiedendo “Howard Shore sei tu?” L’account ufficiale di Amazon Prime Video ha risposto “Sì, è il compositore vincitore dell’Oscar Howard Shore”.

Questo è sicuramente l’aggiornamento che il pubblico aspettava di ascoltare considerando che il maestro canadese 75enne ha composto le colonne sonore sia per la trilogia de Il Signore degli Anelli che per la trilogia di Lo Hobbit.

Altri film famosi su cui ha lavorato con la sua magia includono Grande, Signora Doubtfire, Filadelfia, Gang di New York e L’aviatore. È anche un frequente collaboratore del maestro del body-horror David Cronenberg.

‘Ho sempre avuto il libro come guida’

Durante un’intervista con Rhino, Howard Shore ha spiegato di essere un fan del materiale originale quando ha ricevuto la chiamata per lavorare su Il Signore degli Anelli e ha usato il libro come riferimento costante durante il lavoro:

“Ho sempre avuto il libro come guida. Era sempre aperto sulla mia scrivania e, mentre creavo idee tematiche e motivi per il film, rileggevo sempre il libro. Tutto il tempo, ma soprattutto quando stavo scrivendo scene specifiche. Vorrei tornare al libro e rileggerlo per avere un’idea della storia”.

Ha aggiunto: “Ho letto Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli negli anni ’60 quando sono stato in viaggio per anni in viaggio e ho adorato i libri”.

Chi si unirà a Howard Shore?

Sbirciando da dietro le quinte e davanti alla telecamera, diamo un’occhiata ad alcuni degli attori chiave destinati a lanciare un incantesimo sui fan in The Rings of Power:

Cynthia Addai-Robinson nel ruolo di Miriel

Robert Aramayo nel ruolo di Elrond

Owain Arthur come Durin IV

Maxim Baldry nel ruolo di Isildur

Nazanin Boniadi nel ruolo di Bronwyn

Morfydd Clark nel ruolo di Galadriel

Ismael Cruz Cordova nel ruolo di Arondir

Charles Edwards come Celebrimbor

Trystan Gravelle nel ruolo di Pharazôn

Lenny Henry nel ruolo di Sadoc Burrows

Ema Horvath nel ruolo di Eärien

Markella Kavenagh nel ruolo di Elanor “Nori” Brandyfoot

C’è anche molto di più da dove viene. La Terra di Mezzo attende ancora una volta, finalmente.

Il Signore degli Anelli: Gli esseri degli anelli del potere in anteprima su Amazon Prime Video venerdì 2 settembre 2022.

