Il cast pieno di cammei di Yellowstone è più lussuoso di quanto pensi

Travis Wheatley interpretato da Taylor Sheridan

Travis Wheatley è il commerciante di cavalli che fa affari con John Dutton e appare più volte a Yellowstone. È interpretato da Taylor Sheridan, il creatore, produttore, regista e scrittore dello spettacolo.

Essere un attore non è una cosa trasversale per Taylor. In realtà ha avuto una ricca esperienza di recitazione. I personaggi più noti di Taylor sono Danny Boyd in Veronica Mars e David Hale in Sons of Anarchy.

È apparso in una manciata di episodi nelle stagioni 1, 2 e 4.

Malcolm Beck è Neal McDonough

Neal McDonough è un attore esperto che ha così tante opere famose. Ha interpretato ruoli importanti in diversi programmi TV classici, come Lynn Compton in Band of Brothers della HBO, Dave Williams in Desperate Housewives, Sean Cahill in Suits, Robert Quarles in Justified e Damien in Arrow.

È stato anche scritturato in Flags of Our Fathers, Captain America: The First Avenger e Batman: Assault on Arkham.

È apparso nella seconda stagione di Yellowstone.

Evelyn Dutton interpretata da Gretchen Mol

Gretchen Mol si è guadagnata la fama negli anni ’90. Ha recitato in film famosi come Rounders, Donnie Brasco e Cradle Will Rock.

Negli anni 2000, Gretchen ha sfidato se stessa e ha recitato in spettacoli impressionanti in The Notorious Bettie Page e nel film vincitore dell’Oscar Manchester by the Sea.

Ha interpretato la defunta moglie di John Dutton nella prima stagione.

Jacki Weaver nel ruolo di Caroline Warner

Jacki è un’altra attrice eccezionale in Yellowstone. Prima di lavorare a Hollywood, ha cantato e recitato nei teatri australiani. Jacki è anche uno dei leader della New Wave australiana negli anni ’70

L’attrice australiana è diventata famosa a livello mondiale per la prima volta recitando in Animal Kingdom e Silver Linings Playbook, che ha vinto i suoi due Academy Awards per i migliori ruoli secondari. Non c’è da stupirsi che abbia fatto un ottimo lavoro a Yellowstone.

Si è unita al cast nella stagione 4.

Buster Welch ha interpretato se stesso

Buster Welcher è una leggenda! In qualità di rinomato allenatore di cavalli da taglio, aveva vinto quattro volte il campionato mondiale NCHA e cinque volte il campionato mondiale NCHA Futurity. È il simbolo del cowboy del Texas. Il suo casting ha completato Yellowstone.

Il 12 giugno Buster è morto all’età di 94 anni. Riposa in pace, Buster.

Faith Hill e Tim McGraw

Tim McGraw ha interpretato James Dutton, il bisnonno di John Dutton, mentre la sua vera moglie Faith Hill ha interpretato la bisnonna di John Margaret Dutton nel prequel di Yellowstone del 1883.

Sono apparsi per la prima volta in un flashback nella serie originale prima di tornare per lo spin-off.

