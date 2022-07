I veicoli della Terminal List esplorati: da Rezvani Tank a Toyota Land Cruiser

Non puoi avere una serie thriller ricca di azione The Terminal List senza avere alcuni inseguimenti in auto e non puoi averne nessuno senza alcune macchine.

Non dovrebbe sorprendere, quindi, che la serie Prime Video sia piena zeppa di auto degne di nota, nonché alcuni aerei accattivanti, elicotteri iconici e un camper grezzo e pronto per buona misura.

Ma quali veicoli specifici sono presenti in The Terminal List? Entriamo e diamo un’occhiata.

L’elenco dei terminali | Trailer ufficiale BridTV 10372 L’elenco dei terminali | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/x9FvvsC0B5Q/hqdefault.jpg 1028958 1028958 centro 13872

L’elenco dei terminali è esploso su Amazon Prime Video venerdì 1 luglio 2022.

Interpretato da Chris Pratt e basato sul libro più venduto di Jack Carr, la serie segue il tenente comandante James Reece dopo il suo ritorno a casa dopo una missione segreta dei Navy SEALs che ha visto il suo intero plotone teso un’imboscata e ucciso.

Il ritorno a casa di Reece è accolto con ricordi contrastanti degli eventi e domande persistenti sulla sua parte nella missione fallita.

Tuttavia, quando emergono nuove prove, Reece scopre di essere al centro di un’oscura cospirazione e un nemico sconosciuto sta lavorando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella della sua famiglia e dei suoi amici.

Immagine ufficiale scaricata per gentile concessione di Amazon Studios

Veicoli della Lista Terminal

Dal suo episodio di apertura e per tutta la serie, The Terminal List è pieno di veicoli che aiutano Reece nella sua missione di vendetta e fungono da fulcro di numerosi inseguimenti in auto.

La prima auto che merita una menzione è la Toyota Land Cruiser FJ62 del 1988, che vediamo utilizzare Reece in diverse occasioni come auto privata. Questo in realtà rispecchia il veicolo che usa nella serie di libri di Jack Carr.

Reece non trascorre tutto il suo tempo nel Land Cruiser, tuttavia, poiché lo vediamo anche al volante di una Chevrolet Tahoe e di una Chevrolet Silverado Blackout edizione 2015, che guida all’inseguimento all’inizio dell’episodio 6 mentre è perseguitato da un GMC Acadia guidato dall’agente dell’FBI Tony Layun e dal suo partner Mac Wilson.

Il Ben Edwards di Taylor Kitsch appare come un personaggio secondario per tutta la serie e può essere visto pilotare diversi veicoli da una Jeep Gladiator e una lussuosa barca a vela di nome Romulus a un furgone Mercedes Sprinter che è stato convertito in un camper.

Screenshot dal lettore multimediale Amazon Prime Video: The Terminal List episodio 3

James Reece è alla ricerca di diversi obiettivi durante la serie e vediamo anche un certo numero di veicoli di loro proprietà, tra cui una Chevrolet Escalade guidata dall’agente dell’NCIS Josh Holder, la Mercedes G-Wagon di Steve Horn e una Porsche Cayenne guidata da Marcus Boykin, che possiede anche una Lamborghini Aventador Ultimae che vediamo parcheggiata sul suo vialetto.

Un veicolo particolarmente degno di nota che compare nella serie è il Rezvani Tank, un SUV blindato che funge da dettaglio di sicurezza di Steve Horn.

Non sono solo le auto a comparire in The Terminal List, poiché vediamo anche alcuni elicotteri Sikorsky UH-60 Black Hawk e un aereo da trasporto C-17 dai tempi di Reece in Marina a un Pilatus PC-12/47E (NG) che Liz Riley vola nell’episodio 4.

E infine, ci sono anche molte auto che vediamo di passaggio durante la serie, in particolare al golf club nell’episodio 3 dove possiamo vedere un’Audi R8 e una Chevrolet Corvette Stringray del 1965.

Screenshot dal lettore multimediale Amazon Prime Video: The Terminal List episodio 4

Rezvani Tank ruba la scena

Probabilmente il veicolo più accattivante che vediamo in The Terminal List è il Rezvani Tank.

Per tutta la serie, la Mercedes G-Wagon di Steve Horn può essere vista viaggiare in un convoglio con due Rezvani Tanks che servono come dettagli di sicurezza.

I SUV argentati hanno catturato l’attenzione degli spettatori poiché l’enorme macchina fa impallidire considerevolmente la già grande Mercedes, presentandosi come una minacciosa minaccia mentre Reece insegue la sua preda.

Rezvani Motors è stata fondata nel 2013 con la sua prima auto sportiva, la Rezvani Beast, lanciata nel 2015, seguita dalla Tank nel 2017.

Progettato per essere un camion militare per la strada, il Tank standard è dotato di visione notturna termica e protezione EMP, mentre la più costosa Military Edition aggiunge una serie di caratteristiche di sicurezza tra cui carrozzeria e finestrini antiproiettile, protezione esplosiva inferiore, cortina fumogena, pneumatici run-flat di qualità e un sistema di interfono.

I prezzi per il Rezvani Tank partono da $ 175.000 USD per il modello più semplice, mentre l’edizione militare con le sue misure di sicurezza aggiuntive costa $ 259.000 USD come standard.

Screenshot dal lettore multimediale Amazon Prime Video: The Terminal List episodio 5

L’elenco dei terminali è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio venerdì 1 luglio 2022.

In altre notizie, quali sono le particelle in The Upside Down di Stranger Things?