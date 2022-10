I migliori film e programmi di Michael Imperioli (e dove riprodurli in streaming)

ATLANTA, GEORGIA – 29 FEBBRAIO: Michael Imperioli partecipa allo SCAD aTVfest 2020 – “Lincoln Rhyme: Hunt For The Bone Collector” Press Junket il 29 febbraio 2020 ad Atlanta, Georgia. (Foto di Cindy Ord/Getty Images per SCAD aTVfest 2020)

I Soprano la star Michael Imperioli torna sui nostri schermi Il loto bianco stagione 2, e i fan sono così entusiasti di seguire il suo personaggio ogni settimana. L’attore 56enne è estremamente talentuoso, avendo vinto un Emmy Award per il suo ruolo iconico di Christopher Moltisanti nel dramma di David Chase.

Ma ovviamente Imperioli non è conosciuta solo per I Soprano, ed è effettivamente apparso in alcuni spettacoli e film acclamati dalla critica nel corso degli anni. Oltre a recitare, è anche cantante e chitarrista del gruppo indie rock Zopa, e nel 2021 ha scritto un libro, Svegliato questa mattina: la storia orale definitiva dei Soprano. È fantastico vederlo avere un successo continuo.

Se hai iniziato a guardare Il loto bianco stagione 2 e ora sono su un calcio di Michael Imperioli, non ti biasimiamo! È un grande attore. Di seguito troverai i suoi migliori film e programmi attualmente disponibili per lo streaming o il noleggio.

Quei bravi ragazzi e i migliori film di Michael Imperioli

Quei bravi ragazzi (1990) – Streaming su HBO Max o da noleggiare su Amazon Prime Video

Amabili resti (2009) – Streaming su Starz o su Amazon Prime Video con il componente aggiuntivo Starz

L’estate di Sam (1999) – Da noleggiare su Amazon Prime Video

Vecchio ragazzo (2013) – Streaming su Netflix o noleggiabile su Amazon Prime Video

Malcom X (1992) – Streaming su HBO Max o noleggiabile su Amazon Prime Video

I molti santi di Newark (2021) – Streaming su HBO Max

I Soprano e i migliori spettacoli di Michael Imperioli

I Soprano – Streaming su HBO Max

L’ufficio – Streaming su Pavone

Guardiani – Streaming su HBO Max

Lucifero – Streaming su Netflix

Cani pazzi – Streaming su Amazon Prime Video

Californicazione – Streaming su Showtime

Il loto bianco – Streaming su HBO Max

Con quale spettacolo o film della collezione di Imperioli inizierai per primo?