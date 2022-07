I fan vedono uno scorcio di Oath of Fëanor nel trailer di The Rings of Power

Un nuovo teaser per The Rings of Power è uscito e i fan credono di aver visto un assaggio del Giuramento di Fëanor.

La serie è sviluppata da JD Payne e Patrick McKay per Amazon Prime Video e si basa sull’opera letteraria di JRR Tolkien, Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.

Lo spettacolo sarà presentato in anteprima tra due mesi, ma grazie all’arrivo del nuovo trailer, i fan stanno già parlando di una delle principali novità.

I fan vedono uno scorcio di Giuramento di Fëanor

Il nuovo trailer di Rings of Power anticipa un breve flashback del Giuramento di Fëanor, secondo molte reazioni degli spettatori su Twitter.

Non è chiaro quanto sarà presente nella nuova serie, ma i fan non vedono l’ora di tornare nella Terra di Mezzo.

Un fan ha reagito: “La Seconda Era è qualunque cosa, ma quegli scatti dei Due Alberi e del Giuramento di Fëanor mi fanno sbavare su Rings of Power. Probabilmente saranno solo dei rapidi flashback, ma anche vedere piccoli frammenti della Prima Era sarebbe sufficiente per farmi provare.

“Giuramento di Feanor?” ha chiesto qualcun altro. “Si abbinerebbe alle illustrazioni, sembrano tutte uguali ed è di notte.

“Bel video! Il potenziale giuramento di Fëanor mi ha fatto venire i brividi lungo la schiena”, aggiunse un terzo.

Qual è il giuramento di Fëanor?

Fëanor e i suoi figli a Tirion fecero giuramento di inseguire chiunque ad Arda potesse tenerli lontani dai Silmaril.

Tutto iniziò quando Morgoth uccise Finwe e rubò i Silmaril, motivo per cui Fëanor giurò con i suoi figli di combattere chiunque avesse trattenuto i Silmaril.

Il giuramento ordinava a Fëanor e ai suoi figli di raggiungere la Terra di Mezzo per compiere la loro missione di sconfiggere Morgoth e recuperare i Silmaril.

Il Giuramento di Fëanor fu così potente che portò ad una serie di tragici eventi ad Arda.

Quando è ambientata la serie?

The Rings of Power è ambientato durante la Seconda Era della Terra di Mezzo, durata 3.441 anni.

La Seconda Era iniziò con il Regno di Ñoldorin sotto Gil-galad ed Elros come primo Re di Númenor e termina con la sconfitta di Sauron durante l’Ultima Alleanza di Elfi e Uomini.

La Seconda Era vide principalmente il regno di Sauron e la creazione degli Anelli del Potere da parte di Ñoldor sotto il comando di Sauron, completata dalla forgiatura dell’Unico Anello.

Gli eventi de Gli anelli del potere saranno ambientati circa 5.000 anni prima del viaggio di Frodo ne Il Signore degli Anelli.

