I fan si chiedono perché The Terminal List sia letteralmente così oscuro

Quando si ha uno spettacolo come questo, non è difficile suggerire al pubblico di voler vedere e godersi tutte le sequenze d’azione lanciate sulla loro strada.

Creato da David DiGilio e basato sull’omonimo romanzo di Jack Carr, The Terminal List vede Chris Pratt (Jurassic World) nei panni del tenente comandante James Reece, il cui plotone di Navy SEAL è caduto in un’imboscata in una missione segreta.

Fortunatamente, sopravvive e torna a casa. Eppure qualcosa non va. Viene lasciato alle prese con ricordi contrastanti di ciò che è accaduto durante la missione e viene presto preso di mira da coloro che vogliono fare del male a lui e alla sua famiglia.

Riuscirà a mettere insieme i suoi ricordi fratturati e scoprire la verità su ciò che è successo esattamente? Che possa o meno, alcuni spettatori hanno parlato della lotta per vedere cosa è successo nella serie comunque. Letteralmente.

Controllando le puntate della serie Amazon Prime Video, una domanda ricorrente ha guadagnato prevalenza… perché The Terminal List è così oscuro?

Screenshot dal lettore multimediale Amazon Prime Video: The Terminal List episodio 5

I fan si chiedono perché The Terminal List sia così oscuro

Guardando su Twitter, il problema non è limitato a poche famiglie: un certo numero di spettatori ha espresso la propria irritazione per le sequenze troppo oscure per capire cosa sta succedendo.

Naturalmente, una potenziale soluzione è aumentare la luminosità della TV. Purtroppo, questo non è qualcosa che molti sentono di dover fare per godersi uno spettacolo, incoraggiando alcune reazioni.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Una cosa su #TheTerminalList Perché l’immagine è così dannatamente scura? è un insetto? 🤐 — Lucas#TheBoys🤯 (@lucaslu_ckli) 1 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Le riprese sono terribili… troppo oscure per essere guardate. PERCHÉ? #L’elenco dei terminali — NancyCG (@NancyCG) 2 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #TheTerminalList questo è stato girato troppo scuro. Super fastidioso. Non potevano permettersi lampadine, e nemmeno torce elettriche? L’intera serie è stata archiviata durante un’eclissi? Forse un blackout? Agggghhhhhhh….. — Sinclair Noe (@NoeSinclair) 5 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Sono solo io o #TheTerminalList è quasi inguardabile perché ogni scena è così oscura? Come se riuscissi a malapena a distinguere i dettagli scuri? Anche di giorno, scene esterne. — Alan Von Duckington (@DuckingtonVon) 2 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #TheTerminalList è scuro e sbiadito con una tavolozza di colori molto, molto tenue o sono solo io? — Jeffrey M. Gallo (@firstelder22) 2 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #TheTerminalList Se solo lo spettacolo fosse facile da vedere in TV come queste immagini di Twitter. Troppo scuro! COSA? — Janet Moon (@JanetMoonTweets) 3 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ho finito l’intero primo episodio di #TheTerminalList e so ancora solo vagamente cosa sta succedendo. È così buio. Riesco a malapena a vedere nulla. https://t.co/pb0LYuwujC — David Molofsky di AP2HYC e PodCapers 🌈 (@AP2HYC_David) 1 luglio 2022

Potrebbe essere intenzionale

Ci sono così tante persone che lavorano a questi progetti TV ad alto budget che è difficile credere che Amazon abbia reso disponibile per gli abbonati un prodotto di cui non erano soddisfatti. Sequenze particolarmente oscure possono essere una scelta artistica da parte dei registi.

È probabile che la troupe stesse puntando a un certo stato d’animo, sperando che il pubblico si sentisse inghiottito dalla desolazione come i personaggi negli scenari che stanno presentando.

In effetti, è tutt’altro che il primo spettacolo degli ultimi anni a essere preso di mira per le scene scarsamente illuminate. Forse l’esempio più notevole viene da Game Of Thrones, poiché molti spettatori si sono lamentati che l’episodio 3 della stagione 8 era troppo oscuro per loro per determinare cosa stava succedendo. Il direttore della fotografia di Game Of Thrones Fabian Wagner ha dichiarato che questa è stata una scelta artistica.

“Gli showrunner hanno deciso che doveva essere un episodio oscuro”, ha spiegato a Wired UK. “Abbiamo visto così tante scene di battaglia nel corso degli anni: per renderlo davvero d’impatto e per prenderci cura dei personaggi, devi trovare un modo unico di ritrarre la storia”.

Forse abbiamo una situazione simile per quanto riguarda The Terminal List?

Allo stesso modo, alcuni film che sono stati criticati dal pubblico in generale per essere troppo scarsamente illuminati includono Godzilla e Alien vs Predator: Requiem del 2014.

The Terminal List è stato rinnovato per la stagione 2?

No, né i creatori né Amazon hanno annunciato una seconda stagione per The Terminal List.

Tuttavia, c’è chiaramente spazio per espandere la storia raccontata nella prima stagione e lo spettacolo è stato aggiunto a Prime Video solo venerdì 1 luglio 2022. Probabilmente è un po’ presto per aspettarsi notizie concrete, ma prevediamo che un annuncio potrebbe essere fatto entro la fine del mese o nell’agosto 2022.

L’elenco dei terminali è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

