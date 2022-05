I fan di This Is Us sono frustrati dopo che l’episodio 16 della sesta stagione è stato ritardato nel Regno Unito

Da quando This Is Us è andata in onda nel 2016, la serie NBC ha avuto un seguito in tutto il mondo, con milioni di persone che si sintonizzano per rivisitare la famiglia Pearson ogni settimana.

Nel Regno Unito, i fan hanno potuto guardare la serie su Amazon Prime Video, con episodi in uscita un paio di giorni dopo la loro trasmissione iniziale negli Stati Uniti.

Tuttavia, gli spettatori che speravano di catturare l’ultimo episodio di This Is Us, l’episodio 16 della stagione 6, sono rimasti frustrati questa settimana poiché il nuovo capitolo è stato ritardato.

L’episodio 16 della sesta stagione di This Is Us è stato ritardato su Amazon Prime Video UK

L’episodio 16 della sesta stagione di This Is Us è andato in onda su NBC negli Stati Uniti martedì 10 maggio e normalmente seguirebbe l’esempio su Amazon Prime Video nel Regno Unito giovedì 12 maggio.

Tuttavia, i fan sono stati lasciati in attesa della nuova puntata poiché i gremlin tecnici di Prime Video hanno ritardato l’uscita dell’episodio 16.

L’episodio assente è stato il risultato di problemi tecnici subiti a Prime Video con un dipendente del supporto tecnico che ha rassicurato un fan dicendo che “I nostri sviluppatori stanno già lavorando su questo problema”.

Per la sesta stagione, gli episodi di This Is Us sono andati in onda anche su Disney+ nel Regno Unito, che non ha riscontrato problemi tecnici, quindi tutti i fan abbonati a entrambi i servizi di streaming hanno potuto guardare giovedì.

I fan affollano Twitter

L’uscita settimanale di This Is Us è diventata un rituale per molti fan e l’interruzione di quella routine non è andata bene per gli spettatori che si sono rivolti ai social media per esprimere i propri pensieri.

Un fan confuso su Twitter ha scritto: “Il nuovo episodio di This Is Us non dovrebbe essere su Prime UK oggi?”

Mentre un altro ha commentato: “Qualcun altro nel Regno Unito ha appena aggiornato Amazon Prime per il prossimo ep di This Is Us? Andiamo Prime Video, questo fa parte del mio rituale del giovedì sera. La mia notte è rovinata”.

Come un altro ha aggiunto: “Il mio piacere colpevole della settimana. Vergognati PrimeVideo. Questo genere di cose non accade mai quando ci sono 15 partite di calcio in TV”.

Questo fan preoccupato ha ripetuto la richiesta di far cadere l’episodio: “Perché non è ancora uscito su Amazon Prime nel Regno Unito? Siamo disperati!”

E infine, questo utile spettatore ha notato che l’episodio era disponibile anche su Disney+: “Ehi ragazzi dal Regno Unito. This is Us stagione 6 episodio 16 è su Disney Plus, puoi guardarlo lì, vergogna per te Amazon Prime.

L’episodio 16 è ora disponibile su Prime

Fortunatamente per i fan, l’ultimo episodio di This Is Us è finalmente arrivato su Amazon Prime Video nel Regno Unito la mattina di venerdì 13 maggio intorno alle 10:00.

Nonostante sia arrivato con 24 ore di ritardo su Prime Video, i fan sono ancora pronti per un’altra sorpresa di un episodio, anche se è meglio che gli spettatori preparino i fazzoletti.

Intitolato Riunione di famigliail capitolo ripreso dagli eventi dell’episodio 15 e dalla morte di Miguel che lasciò Rebecca vedova per la seconda volta.

Senza un marito che si prenda cura di lei, i Tre Grandi sono lasciati con l’agonizzante decisione di come prendersi cura al meglio della madre.

La sesta stagione di This Is Us è attualmente in onda martedì alle 9/8c su NBC negli Stati Uniti fino al finale il 24 maggio 2022, mentre gli spettatori nel Regno Unito possono guardare su Amazon Prime Video e Disney+ il giovedì.

