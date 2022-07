I fan di The Boys hanno convinto che la morte di Black Noir fosse un falso

*AVVERTENZA: spoiler in vista per la stagione 3 di The Boys*

Morte e distruzione sono stati il ​​nome del gioco in The Boys sin dal suo primo episodio in onda nel 2019.

Da allora abbiamo perso innumerevoli personaggi, molti dei quali sono morti nel modo più raccapricciante che si possa immaginare e ora il finale della terza stagione ha apparentemente ucciso un personaggio preferito dai fan, Black Noir.

Tuttavia, i fan di The Boys non sono convinti dell’apparente morte di Black Noir e molti credono che potrebbe ancora tornare.

Il passato e il presente di Black Noir esplorati nella terza stagione

Dopo aver in gran parte recitato come personaggio di sfondo nelle prime due stagioni di The Boys, la terza stagione ha visto Black Noir essere al centro della scena in diverse occasioni quando sono state rivelate altre informazioni sul suo misterioso passato e sulla sua bizzarra situazione attuale.

Black Noir, il cui vero nome è Earving, è stato confermato essere uno dei membri di Payback, la squadra di supereroi di Vought prima della formazione dei Sette, che vedeva come leader Soldier Boy.

A seguito di un’offerta di Stan Edgar, Noir e il team di Payback hanno acceso Soldier Boy in modo da poterlo consegnare ai russi e formare una nuova squadra con Homelander come leader.

Nella lotta, Black Noir viene gravemente ferito da Soldier Boy, lasciandogli la faccia bruciata e il cervello danneggiato, facendolo diventare il muto misterioso e silenzioso che conosciamo e amiamo.

Dopo aver sentito che Soldier Boy era tornato nel presente, Black Noir ha iniziato a comportarsi in modo strano, strappando il chip di localizzazione e nascondendosi in un ristorante pizzeria Buster Beaver nell’episodio 7, dove è stato raggiunto da visioni delle mascotte dei cartoni animati del ristorante.

Gli amici dei cartoni animati di Black Noir lo hanno aiutato a decidere cosa fare dopo e alla fine sceglie di tornare alla Vought Tower e convincere Homelander ad affrontare Soldier Boy.

Screenshot da The Boys stagione 3, episodio 8Amazon Prime Video

Black Noir apparentemente ucciso nel finale della terza stagione

Nel finale della terza stagione, Black Noir è affiancato da Homelander nella Vought Tower.

Alla fine dell’episodio precedente, Homelander aveva appreso che Soldier Boy era in realtà suo padre e si confronta con Black Noir sul fatto che conoscesse o meno questa informazione chiave.

Black Noir annuisce silenziosamente con la testa, ammettendo che sapeva che Homelander aveva un vero padre là fuori.

Non sorprende che Homelander sia furioso con Noir per avergli tenuto nascosta quella conoscenza per anni e si scaglia, prendendo a pugni Noir all’addome prima di estrarre una manciata dei suoi organi interni.

La scena si conclude con Black Noir sdraiato sul pavimento, con il sangue che gli sgorga dallo stomaco, mentre i suoi amici immaginari dei cartoni animati lo consolano in lacrime mentre sembra morire.

Screenshot da The Boys stagione 3, episodio 8 Amazon Prime Video

I fan dei Boys sono convinti che non sia morto

Dopo l’apparente morte di Black Noir nella terza stagione di The Boys, i fan della serie non hanno perso tempo a rivolgersi ai social media per offrire teorie che suggeriscono che Noir potrebbe non essere morto dopotutto.

Un fan su Twitter ha scritto: “Non credo che sia morto, lo riporteranno indietro perché è uno dei preferiti dai fan e perché Vought non ha mai annunciato la sua morte, solo quella di Meave, il che è strano”.

Quel messaggio è stato ripreso da questo fan, che ha detto: “Vought non ha mai annunciato la sua morte come hanno fatto per Maeve, quindi ho ancora speranza. Penso che potrebbe anche essere che Vought metterà un clone di Homelander nella tuta per coprire la morte del vero Noir. Vedremo.”

“Sta sicuramente tornando”, ha commentato questo fan: “Probabilmente inseguirà Homelander come nei fumetti”.

Mentre questo fan ha commentato: “Ricordate quando Noir ha preso un’esplosione frontale da un supremo terrorista che aveva il potere di esplodere e se ne è andato come se non fosse niente con mezza faccia. Penso che tornerà nella stagione 4 per unirsi a Butcher e alla sua banda e Kimiko gli insegnerà come firmare.

E infine, questo fan è rassegnato al fatto che Black Noir sia morto, dicendo: “Possano i suoi amici dei cartoni animati confortarlo durante il suo sonno eterno. Ero davvero dispiaciuto di vederlo partire”.

Vale la pena notare che i poteri di Black Noir includono la capacità di guarire se stesso e lo abbiamo visto sopravvivere a molte brutte ferite fino ad oggi, quindi c’è la possibilità che riesca a riprendersi, anche se potrebbe volerci del tempo.

E per di più, nei fumetti di The Boys, la storia di Black Noir è molto diversa poiché si rivela essere un clone di Homelander e alla fine uccide il leader dei Sette, quindi forse – come ha notato un fan sopra – questo potrebbe essere il modo in cui quella trama si realizza mentre Vought cerca di nascondere la morte di Noir.

Scarica dal sito della stampa ufficiale | Video Amazon Prime

La terza stagione di The Boys è disponibile per lo streaming completo su Amazon Prime Video dopo che il finale è andato in onda l’8 luglio 2022.

